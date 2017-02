L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Aznar: “Pot ser que algú no sàpiga què firma quan firma una hipoteca"'

Dia de contrastos: Barcelona torna a ser la capital de les furgonetes negres amb els vidres fumats, dels hotels plens, dels pisos turístics al límit, de la setmana en què un taxista pot fer 400 euros en un dia, la setmana de l’augment de demanda de Viagra a les farmàcies (com ho llegeixen). Ha començat el Mobile World Congress, l’esdeveniment que acaba de posar el toc tecnològic a aquesta capital mundial que és Barcelona i que fa seure de costat el rei i el president de la Generalitat.

En contrast amb aquesta modernitat, mentrestant, avui també, a Madrid, ha començat el judici a Francesc Homs per la seva participació al 9-N. L’estat espanyol, incapaç de fer el més mínim gest de resposta política a les demandes de Catalunya, ha fet seure un tribunal de 7 jutges davant Homs.

EN DIRECTE: Homs declara al Suprem pel 9-N

Hem entrevistat Homs hores abans de viatjar cap a Madrid. Del seu pas pel plató de l’ARA en vàrem treure la idea que, des d’un punt de vista tècnic, Homs creu que podria guanyar el cas, però que el pes de la raó d’estat inclinarà el tribunal, i que el que dicti el Suprem servirà de model per a la sentència que dicti el TSJC contra Mas, Ortega i Rigau pels mateixos fets.

En tot cas, avui, demà i demà passat tornarem a assistir a la imatge d’un estat que vol establir la veritat judicial no sobre qui va matar o qui va robar, sinó sobre qui va posar unes urnes, unes urnes a les quals van fer cap 2,34 milions de persones davant l’estupefacció dels poders de l’Estat.

Això va ser fa més de 2 anys. Ara, el Govern continua ferm en el seu determini de convocar el referèndum.

Avui l’ARA explica com Junts pel Sí i la CUP estan dissenyant tots els escenaris per a la desconnexió legal, i aquests supòsits inclouen l’aprovació en un sol dia de la llei de transitorietat jurídica. Potser per això sonen més forts que mai els avisos de suspensió de l’autonomia. I avui ha estat el torn d’un clàssic, José María Aznar, que ha reaparegut entrevistat a ‘Expansión’. En un moment en què Aznar podria dir alguna cosa dels seus amics Blesa i Rato, ara condemnats a presó per les targetes opaques de Bankia, no li fan cap pregunta sobre el tema, i no només això, sinó que l’expresident del govern espanyol afirma: “La reforma financera a Espanya es va fer raonablement bé”, i hi afegeix que “el sistema hipotecari a Espanya ha sigut bo” i “que hi pot haver algunes excepcions dels que no saben el que firmen quan firmen una hipoteca”. No esperin que mai, mai, Aznar faci autocrítica. I sobre Catalunya diu que ja “està fracturada" i proposa, "si fos indispensable, aplicar l’article 155”.

No sé qui té més idea de fer les coses, si Junts pel Sí i la CUP de desconnectar o l’Estat d’aplicar l’article 155, però si el que arriba després del menyspreu és la repressió, la fractura més greu no serà, precisament, la de Catalunya.