L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Rajoy vol recuperar les institucions catalanes'

En una coordinació de temps a què ja estem acostumats, gairebé a la mateixa hora en què el jutge pronunciava “el vist per a sentència” del judici pel 9-N a Barcelona, començava el congrés del Partit Popular a Madrid. Tot estava en ordre. El partit del govern d’Espanya ja té la Fiscalia, que és qui li fa la política que ell es nega a fer, i pot celebrar el seu conclave sota l’aparença de tenir les mans netes de guerra bruta policial i corrupció.

Curiosament, avui, un cop acabat el congrés, declarava l’exministra de Rajoy Ana Mato pel cas Gürtel. Però, casualitats a banda, el congrés dels populars ens ha deixat el missatge final de Rajoy. Un quart d’hora dedicat a Catalunya, o, més ben dit, dedicat a donar gust als seus parlant de Catalunya, perquè a Catalunya, el president del govern espanyol només li dedica el més gran dels menyspreus.

Va dir Rajoy que calia “recuperar les institucions catalanes perquè tornin a estar al servei de tots els catalans”. No sabem si això vol dir suspendre l’autonomia, perquè per la via normal, constitucional, democràtica, és a dir, per les urnes el PP ha estat incapaç, en 37 anys, de governar les institucions catalanes. I al pas que va, si és per les urnes, s’hi estarà 37 anys més. Rajoy ha estat incapaç de fer dues coses. La primera és venir a Catalunya i convèncer una majoria que és millor que Catalunya continuï com fins ara. I la segona és fer polítiques per demostrar que el que diu és veritat.

Ni millorar el sistema de finançament, ni invertir en Rodalies ni negociar que l’aeroport del Prat es gestioni des de Catalunya. Res que millori la vida de tots els catalans, no només dels que van votar ‘sí’, sinó de tots els catalans.

Ni tan sols de tots els espanyols, si això pot significar un guany per a Catalunya.

El corredor mediterrani encara està per fer. El secretari d'obres públiques del govern valencià, Josep Vicent Boira, va escriure divendres que "quan el ministre de Foment parla d'inversions en el corredor mediterrani pot estar parlant del túnel Atocha-Chamartín". I és que l'Estat faci servir fons destinats al corredor per fer unes obres a Madrid que costen 935 milions d'euros i que s'inclouen dins d'un document que la Moncloa ha fet arribar a la UE, on es concreten els projectes associats al corredor mediterrani.

L’espanya de Rajoy no pot ser la dels que volen el millor per a Catalunya, i no estic parlant de cap referèndum. La seva és l’Espanya provincial, radial i madrilenyocèntrica, des de la llengua als trens, i els ports.

Quan Rajoy va dir ahir que s’adreçava als catalans enganyats en la seva bona fe, es referia als catalans que voten el PP?

Mentrestant, comento el missatge d’una lectora que deia que el judici a Mas, Ortega i Rigau li havia deixat un aire d’“enuig, tristesa, impotència i esgotament”. Aquest és el gran incentiu del govern espanyol. Si no fent res a Catalunya, més que judicialitzar la política, Rajoy va acabar ahir el congrés del PP sense un vot en contra i com a president del govern, si la continuïtat del procés provoca cansament, perquè s’hauria de moure?

Davant d’això, les respostes poden variar en funció de les presses de cadascú: que en cinc anys el vot per la independència hagi arribat al 48% no vol dir que la independència hagi d’arribar en cinc anys. I en segon lloc, potser Rajoy ja en té prou de guanyar eleccions, però Espanya, com a projecte compartit, està irremeiablement perdut per unes quantes dècades.