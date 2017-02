L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Acabar amb la corrupció'

La notícia que hi havia una operació policial en marxa per investigar el finançament irregular de Convergència va coincidir just amb el moment en què estàvem entrevistant aquí, en directe, l’exconsellera Irene Rigau, que dilluns serà jutjada pel 9-N.

La seva reacció va ser la de considerar que aquesta operació, en vigílies del judici, tenia una clara finalitat política: la d’ aigualir l’onada de solidaritat que la seva presència, i la de Mas i Ortega, despertarà dilluns ve. I per argumentar-ho, Rigau recordava l’operació policial a la seu de CDC el mateix dia que es presentava Junts Pel Sí.

Crec que això mateix que va pensar Rigau ho va pensar tothom. Perquè ‘casualitats’ com aquesta ja se n’han vist. I hem vist massa cops potinejada l’actuació de la fiscalia o de la policia, dirigides políticament contra els dirigents del procés.

I això és un drama, perquè la lluita contra la corrupció i, singularment, contra el finançament irregular dels partits és una causa vital per a la salut de la democràcia i, per tant, ha d’estar lliure de sospites que se la fa servir per atacar adversaris polítics o moviments ciutadans. Voldríem manifestar el més profund respecte per totes les actuacions de la justícia però hi ha massa antecedents per posar-hi la mà al foc.

Ara bé, la novetat de l’operació policial d’ahir és que toca el presumpte finançament irregular de Convergència el 2015, abans-d’ahir. No es perdin la informació que publiquem avui, firmada pel cap de política Maiol Roger i sis redactors més, perquè hi ha tots els ets i uts. La justícia està investigant cobraments de comissions il·legals per obra pública, entre d’altres pel túnel de les Glòries, que és una obra que encara ni tan sols s’ha acabat i n’hi ha per dies. Estaríem parlant del 3% durant la recent l’època de Xavier Trias com a alcalde de Barcelona, la qual cosa, a més de delictiva, seria delirant, perquè a aquelles altures, si hi havia consciència pública d’alguna cosa és que calia perseguir la corrupció i s’havia de ser un temerari per pensar que podia continuar-se amb el negoci del 3% ‘as usual’. I més a Catalunya, especialment vigilada a causa del procés. Al mateix Trias se li van inventar un número de compte a Suïssa.

Aquest matí he sentit Sixte Cambra, president del port de Barcelona, a RAC1. Ho ha negat tot, qualsevol irregularitat. Ha parlat de total honestedat i netedat en les adjudicacions al port de Barcelona.

Voldríem manifestar el més profund respecte per totes les presumpcions d’innocència, però hi ha massa antecedents per posar la mà al foc per a tothom que diu que es proclama innocent, i això que, en el cas de Sixte Cambra, la seva personalitat i la seva trajectòria el fan mereixedor de tot el crèdit.

La lluita contra la corrupció és una prioritat. Però també la lluita contra la corrupció no econòmica, la que impedeix, per exemple, la separació de poders.

Finalment, un cop judicial contra Convergència. Encara que com a partit estigui en fase de liquidació, és un cop contra el procés. Però ni l’enfonsament de la figura de Pujol, l’estiu del 2014, ha acabat amb el profund malestar de milers i milers de catalans amb la situació del país. Insistir per aquesta via és continuar sense resoldre el problema entre Catalunya i l’estat espanyol.