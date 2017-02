L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Cataluña: conozca a sus gentes'

Ahir, la vicepresidenta Soraya va enviar un tuit. Un tuit que deia:

Cataluña son sus gentes, sus comunidades y asociaciones. Queremos hablar con ellos para conocer sus necesidades a fin de unir, no de separar — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 21 de febrer de 2017

La frase té un lleuger toc de discurs del rei: “Cataluña son sus gentes” (‘también conocidos como catalanes y catalanas’), té un toc com de voler dir “si volem parlar amb ‘sus comunidades y sus asociaciones’ és perquè no podem suportar la idea que el seu govern sigui independentista” (encara que l’hagin votat l’àmplia majoria de ‘sus gentes’) i com que deu haver-hi més món, ja parlarem amb aquest món. I, al final, expressa que vol conèixer ‘sus necesidades a fin de unir y no de separar’.

Conscient que la vicepresidenta, en els darrers cinc anys, no ha tingut temps ni canals per informar-se, conscients que després de 300 anys de convivència potser encara som uns desconeguts pels nostres veïns, conscients que Catalunya ha explicat molt poc les seves necessitats i gairebé mai no ha fet pedagogia, hem fet un Power Point de ràpida comprensió que permetrà que la vicepresidenta i el públic en general coneguin ‘sus gentes y sus necesidades’.

PowerPoint portada

Dono per segur que sap que ‘las gentes’ de Catalunya són el 16% de la població espanyola, que Catalunya representa el 25% les exportacions espanyoles, i s’acosta al 20% del PIB espanyol.

Una mica de breu i recent història. Unes setmanes que va venir molta gent a Barcelona va ser ara fa 25 anys, quan s’hi van celebrar uns Jocs Olímpics. Van anar molt bé, tothom en va tornar satisfet.

Jocs olímpics

I des d’aleshores no ha parat de venir-hi gent. Per exemple, la setmana que ve se celebra el Congrés de Telefonia Mòbil i, si vol venir, reservi amb temps perquè els hotels estan a petar.

Congrés de Telefonia Mòbil

Una altra manera de conèixer moltes associacions i ‘sus necesidades’ és venint a les manifestacions. Si vol conèixer gent, se’n farà tips, perquè aquí fem algunes manifestacions multitudinàries.

Manifestació contra ETA l'any 2000

Aquesta és de fa uns 15 anys al passeig de Gràcia, contra ETA i per la pau.

Uns anys més tard, Barcelona ser una de les capitals mundials contra la guerra de l’Iraq.

Manifestació contra la guerra de l'Iraq l'any 2003

Bé, i si vol conèixer gent, vaja, milions de persones, i donar-los la mà una per una, hauria hagut de venir als 11 de setembre de 2012, 2013, 2014, 2015, i 2016.

Diada del 2014

Aquesta és, concretament, una manifestació de més d’un milió de persones que va fer una ve baixa, una ve baixa de ‘votar’, a la Diagonal i a la Gran Via.

Manifestació Volem acollir 2017

I encara aquest diumenge –no es pensi que hem perdut el sentit de manifestar-nos per causes globals– més de cent mil persones van sortir al carrer per demanar d’ acollir refugiats de la guerra de Síria; ja deu haver sentit a parlar del problema.

També ens agrada divertir-nos. Si mai vol uns dies de música electrònica vingui al Sónar, que hi coneixerà molta gent.

Sónar

I si vingués amb canalla, també es faria un tip de conèixer gent a la Festa del Súpers, que és una cosa que fan a la televisió d’aquí.

La Festa dels Súpers

Ara, per conèixer la gent i les seves necessitats, és molt important que viatgi en Rodalies Renfe.

Miri aquesta andana, els tips de conèixer gent que es faria aquí.

Andana Rodalies Renfe

Això és… no sabria dir-l’hi, perquè això és sovint.

Tren aturat

També dins els trens aturats es coneix molta gent i les seves necessitats.

Passeig per les vies

Si vol una conversa una mica més llarga sempre pot baixar d’un tren que s’ha quedat sense energia i caminar per la via acompanyant una senyora gran, que segur que li explicarà les seves necessitats per unir. Si sabessin com estem d’units perquè volem que els trens funcionin, perquè desitjaríem que ningú no ens destrossés el sistema sanitari o perquè volem disposar dels diners dels nostres impostos, se’n faria creus.

Esperem que aquest Power Point l’ajudi a fer-se una idea de ‘sus gentes, sus comunidades y asociaciones’ pel dia que hi parli, per conèixer ‘sus necesidades a fin de unir y no de separar’.