L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Menys fer-se els ofesos i més negociar'

Potser perquè els periodistes tendim a explicar la política com una competició esportiva, com si cada dia es jugués un partit, passa que cada dia mirem qui són els guanyadors i els perdedors de la jornada. Si segueixen l’actualitat del Procés això és claríssim. Cada pas endavant de la Generalitat i cada resposta del govern espanyol és com una victòria o una derrota que genera el corresponent estat d’ànim.

Vist així, l’acte de diumenge a Montjuïc amb Guardiola ha estat un punt per a la internacionalització del Procés, que no ha sumat en l’eixamplament intern de la base del moviment, (podent-ho fer, perquè Guardiola és una figura amb un enorme potencial de ser escoltat per tota mena de públic), i que ha donat al govern i als mitjans espanyols la coartada necessària per fer-se els ofesos i els dignes, i tot a partir de l’apel·latiu que Guardiola va aplicar a l’estat espanyol d’“estat autoritari”.

Ja vàrem comentar ahir que un estat que inhabilita un president i tres consellers per fer una enquesta amb urnes ( 9-N), que processa la presidenta i la mesa del Parlament per ordenar un debat, que el 2010 va fer guanyar el PP als despatxos del TC el que no havia estat capaç de guanyar a les urnes aleshores de l’Estatut, un estat que manipula políticament la fiscalia i instrumentalitza la policia per fabricar proves contra adversaris polítics, que diu que posar les urnes és fer un cop d’estat, que no fa el que van fer el Canadà o el Regne Unit, home, gaire amable amb els catalans no ho és. I com que no podem aplicar als estats qualitats humanes direm que sí, que amb els catalans s’ha comportat com un estat autoritari.

Un estat que, aquest mateix matí, ha estat condemnat pel Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg. L’ha condemnat per la inhabilitació de l'expresident del Parlament basc Juan María Atutxa imposada per part del Tribunal Suprem l'abril del 2008, i confirmada cinc anys més tard pel Tribunal Constitucional (TC), quan es va negar a dissoldre el grup parlamentari Sozialista Abertzaleak (SA) després de la il·legalització de Batasuna el 2003. Els jutges europeus han dit que es va vulnerar el dret d’Atutxa a un judici just.

La justícia europea condemna Espanya per la inhabilitació de l'expresident del Parlament basc Juan María AtutxaCom deia, després de les paraules llegides per Guardiola hi ha qui se sent ofès i qui es fa l’ofès. Qui es faci l’ofès tindrà dues feines. Qui s'hi senti sincerament és important que es pregunti com creu que se senten molts catalans als quals han menystingut i, malgrat els menysteniments, durant tots aquests anys de manifestacions s’han comportat amb maduresa, responsabilitat i civisme. Per tant, de dignitat en podem parlar tots, a Catalunya també.

Fer-se l’ofès és una enorme hipocresia, sobretot quan t’has dedicat a ofendre, perquè el temps que es dedica a gesticular no es dedica a negociar una solució, que és l’obligació de tot govern.