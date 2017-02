L'anàlisi d'Antoni Bassas: "¿Qué pone en tu DNI?"

Ahir Mariano Rajoy va declarar a TVE que la CUP és “perillosa” per a l’economia catalana. És la darrera tendència en propaganda de la Moncloa; allà on es parli de la Generalitat, tu parla de la CUP. El problema de Rajoy és que els resultats electorals de la CUP no fan preveure que hagi de governar la Generalitat a curt termini. En canvi, el PP governa a Espanya i governarà almenys per una temporada. I si parlem de perills per a l’economia catalana i espanyola, què me’n diuen de la portada d’avui.

“ Terratrèmol al Banc d’Espanya per la imputació de Fernández Ordóñez. Tres alts càrrecs del banc d’Espanya dimiteixen en ser citats a declarar pel cas Bankia. L’Audiència Nacional obliga el jutge a investigar també el paper de l’excúpula de la Comissió Nacional del Mercat de Valors en el cas”.

En resum, el Banc d’Espanya està sent investigat per la sortida a borsa de Bankia, que hauria pogut constituir tot un frau.

O sigui, que el governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tenia prou indicis per saber que portar a borsa la Bankia de Rato seria un fiasco i que l’aleshores governador va ignorar els avisos dels seus inspectors, que li deien que allò acabaria malament, és a dir, que ho acabaríem pagant tots. Home, com a perill per a l’economia catalana i espanyola, no està malament.

Això passava el mateix dia que una altra exministra del PP, Ana Mato, anava a judici per corrupció, pel cas Gürtel.

I el mateix dia es van reunir a Tarragona empresaris catalans i valencians clamant pel corredor mediterrani. No es perdin la crònica de Dani Revenga.

Empresaris valencians, catalans, murcians, andalusos, units per l’etiqueta #quierocorredor. El president de l’Associació Valenciana d’Empresaris Vicente Boluda (expresident del Madrid) va declarar que “els polítics valencians que van a Madrid s’obliden d’on venen”, i va elogiar el paper dels catalans que consideren més “aguerrits”.

Vostès ja saben què és l’AVE, l’Espanya radial del segle XIX però en alta velocitat. Com veuen en aquest mapa de l’AVE actualment en servei, el corredor mediterrani no hi és i no se l’espera. En canvi, Màlaga, Alacant i València estan formosament connectades amb Madrid. Home, com a perill per a l’economia catalana i espanyola, no està gens malament.

540x306 Mapa de l'AVE 2017 Mapa de l'AVE 2017

Llegeixo també a l’ARA que el govern espanyol s’ha marcat com a objectiu per a Catalunya “que no tot sigui procés”. La Moncloa considera que la Generalitat només governa per a ‘indepes’. Em pregunto per a qui governa el govern espanyol, davant aquest mapa del corredor mediterrani, o del fabulós servei de Rodalies, o del rebut de la llum. O de la sortida a borsa de Bankia. O de Gürtel.

Mentrestant, el PSOE ha tingut una idea. Que et puguis fer el DNI bilingüe a qualsevol lloc d’Espanya. El DNI és bilingüe des de l’època d’Aznar i Pujol. PSOE, benvinguts al pacte del Majestic.