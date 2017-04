L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Qui està impedint una pacificació del planeta?'

La violència terrorista va atacar ahir el Borussia de Dortmund, la Champions, una competició europea amb ressons mundials, i ens va proporcionar un titular tan insòlit com dolorós: un futbolista, el català Marc Bartra es va convertir en víctima del terrorisme a causa de l’explosió d’un artefacte. Té un os del canell trencat amb “cossos estranys” incrustats i ha hagut de passar pel quiròfan durant la nit, sembla que sense més complicacions. Aquest matí, mitjans alemanys informaven que havien trobat una carta al voltant del lloc dels fets que fa pensar en un mòbil de terrorisme islamista. La carta recorda la participació d'avions alemanys a Síria i, per aquest motiu, esportistes i famosos d'alemanya i altres països estarien a la llista d'objectius de l'EI. La policia admet, però, que l'autor o autors de l'atac potser estan deixant pistes falses.

Com ens estem defensat d’aquesta nova normalitat? Policialment potser sí que hi ha un bon nivell de cooperació internacional, però les diplomàcies i els exèrcits semblen molt més deutors dels interessos nacionals de cada estat, com si el terrorisme fos la nova normalitat, com si fos una plaga divina que et toca a tu o al veí o al veí de dues portes més enllà, una plaga contra la qual només podem oposar més mesures de seguretat per evitar l’atemptat, la qual cosa converteix la nostra vida quotidiana en una mena de llibertat vigilada, i molt coratge per plorar les nostres víctimes el dia que ens toqui, però no per evitar les causes profundes de la inestabilitat mundial. El planeta només és un, i tant si parlem de terrorisme, de l’amenaça nuclear com del canvi climàtic, no hi haurà guanyadors individuals. La salvació serà col·lectiva o no serà. De quina mida deuen ser els interessos econòmics que fan impossible una pacificació del planeta? Qui fa impossible una convivència en pau de la mateixa qualitat que el nostre desenvolupament tècnic? A qui ja li va bé aquest estat de les coses? Com més s’estengui aquesta forma de guerra més hem de formular al poder aquestes preguntes.