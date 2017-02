L'anàlisi d'Antoni Bassas: '6-F, com més tribunals, més carrer'

Som a la plaça de Sant Jaume, just quan estan a punt de sortir del Palau de la Generalitat l’expresident Mas i les exconselleres Ortega i Rigau, que aniran camí del Palau de Justícia de Barcelona per ser jutjats pel 9-N.

Faran aquest recorregut en llaor de multituds, literalment. És un dilluns feiner, encara no són les vuit del matí i ja hi ha una gentada al centre de Barcelona.

És normal. És lògic que molta gent vulgui expressar avui, personalment, la seva solidaritat amb els acusats. El 9-N van anar a votar 2,3 milions de persones. És comprensible que els que van anar a votar aquell dia sentin que avui també se’ls està jutjant a ells. Avui al carrer hi ha l’ambient que sintetitzàvem ahir a la portada de l’ARA amb la frase “Jo m’acuso”.

Tècnicament el judici pot ajustar-se a dret, però el cert és que si ara un estranger que no sap de què va preguntés què passa, la resposta seria tan senzilla com demolidora: estan jutjant un president per haver posat les urnes (i encara hi podríem afegir que el resultat no tenia valor vinculant). És, des d’aquest punt de vista, perfectament comprensible que aquests dies Mas, Ortega i Rigau considerin que aquest és un judici polític.

Puigdemont: "Avui molts ens sentim jutjats"Aquest judici i aquesta gentada expressen el drama d’avui, 6 de febrer del 2017: e l judici significa que quan milions de catalans parlen Madrid contesta amb els tribunals, el que és una forma de menyspreu.

I la gentada expressa que la resposta judicial que ha triat el govern espanyol se li girarà sempre en contra. Com més tribunals, més carrer.

Anem fins al Palau de Justícia per seguir el judici al president de la Generalitat Artur Mas i a les conselleres Rigau i Ortega.