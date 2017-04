L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'La imatge dels policies corrent cap al perill'

Avui els volia comentar un parell de coses però els meus ulls han quedat atrapats per una imatge.

Per exemple, volia comentar-los que la setmana passada vaig estar a Gibraltar. Aquella és una història diferent de la nostra, per més que la platja on van desembarcar els catalans a començaments del segle XVII encara es digui “ platja dels catalans”. I la situació política també és diferent. Però hi vaig sentir una música coneguda: va ser quan em deien que Espanya no s’ha esforçat per seduir-los mai, que no entenen com Espanya complica tant la vida als més de 10.000 espanyols que entren cada dia a treballar a Gibraltar perquè a la Línea no hi ha feina. I que com més els ha collat Espanya, més lluny se n’han sentit, ells que parlen castellà amb l’accent d’un andalús, encara que sopin a dos quarts de vuit i enviïn els fills a estudiar la carrera a Anglaterra.

A propòsit d’això de la nul·la voluntat de seducció d’Espanya, els volia comentar, també, que ara que cada dia augmenta un mil·límetre la tensió entre Madrid i Barcelona, i sento retrets dels que diuen que no es pot parlar d’Espanya com si amb Espanya no hi hagués res a fer, és que em sembla d’una evidència empírica que l’única cosa que es pot fer és el que l’estat espanyol vulgui fer. Que no és que hi hagi o no el dret a la consulta, és que no hi ha ni la possibilitat de plantejar un canvi en profunditat de l’arquitectura de l’Estat.