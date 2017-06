Nou impuls a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer

Com el propi cos, com el cotxe... com tantes altres coses, l’habitatge s’ha de cuidar, i necessita un manteniment. La rehabilitació dels habitatges té un efecte positiu per als que hi viuen (millora l’accessibilitat, l’eficiència energètica, la seguretat...), però també per a la resta la ciutadania, que guanya en dignitat i benestar de l’espai públic. No tothom pot assumir-ne les despeses que suposa tenir el seu habitatge en condicions. Per això, a Barcelona, des de l’any 1985, hi ha nombrosos ajuts. L’any 2016, més de 12.300 famílies de 790 edificis de Barcelona es van beneficiar de les subvencions per a la rehabilitació.

Una de les singularitats de la convocatòria d’enguany d’ajudes a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona és que permet incloure el 100% del cost de la rehabilitació (amb un màxim de 20.000 euros; fins ara era de 15.000 euros, de manera que creix notablement), en els casos en què, un cop rehabilitat, se cedeixi el pis a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona per un període no inferior a cinc anys. D’aquesta manera es fa front al mateix temps a dues problemàtiques de l’habitatge a la ciutat: la necessitat que els edificis siguin rehabilitats, tant pel que fa a l’estructura com al seu interior, i la necessitat que hi hagi més pisos de lloguer, i especialment de lloguer social, per als col·lectius més febles.

Facilitar tràmits

Aquest important incentiu econòmic és una de les diverses mesures que es duen a terme per tal que els propietaris dels habitatges de la ciutat que han decidit incorporar-los a la Borsa d’Habitatge de Lloguer no se sentin sols. Aquests propietaris poden demanar també altres subvencions, com una de 1.500 euros si l’habitatge està buit, i fins a 6.000 euros en casos d’habitatges en procés judicial per liquidació de deute (en tots els casos condicionat a prèvia signatura del contracte de lloguer). També poden demanar una subvenció del 50% de la quota líquida de l’Impost a Béns Immobles (IBI) durant els anys de vigència del lloguer.

Finalment, cal destacar que s’han facilitat molt els tràmits als propietaris dels habitatges de la ciutat que han decidit incorporar-los a la Borsa d’Habitatge de Lloguer, ja que poden comptar amb una assegurança de Defensa Jurídica i seguiment del compliment de les obligacions contractuals per part de l’equip de gestió de la Borsa; assessorament jurídic i tècnic; la tramitació gratuïta de la Cèdula d’Habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica (amb l’excepció del pagament de les taxes) sempre condicionat a la signatura del contracte de lloguer, i el seguiment social i mediació a petició de les parts o d’ofici en aquelles situacions en què sigui necessari per al bon funcionament del lloguer.

Alternativa

“La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona es gestiona des de l’any 2005 com a alternativa a l’habitatge amb protecció oficial. Cerca la col·laboració del sector privat, per poder oferir un servei de mediació entre persones propietàries d’habitatges i possibles llogaters, i té com a objectiu l’increment del nombre d’habitatges de lloguer a preus assequibles per tal de facilitar-ne l’accés a famílies amb més dificultats i a joves entre 18 i 35 anys; a més, permet fer front al reallotjament de possibles situacions de pèrdua d’habitatge”, explica Gerard Capó, que és Director Tècnic de Programes d’Actuació per a l’Ús Digne de l’Habitatge. “És voluntat del Consorci de l’Habitatge de Barcelona oferir més incentius i garanties als propietaris d’habitatges que siguin cedits a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona i activar els ajuts a la rehabilitació d’habitatges, així com poder garantir l’activació d’ajuts al lloguer vinculats als habitatges inclosos a la Borsa, en cas de necessitat”, remarca Gerard Capó.

El servei integral als propietaris que han cedit pisos a la Borsa d’Habitatge de Lloguer també inclou la garantia de cobrament i un seguiment específic amb l’objectiu que la propietat sempre percebi les rendes de lloguer, així com la cobertura de l’habitatge a través d’una assegurança multirisc de la llar.

AJUDES PER ASSEGURAR L’HABITABILITAT I L’ACCESSIBILITAT

La nova convocatòria del Consorci de l’Habitatge de Barcelona d’ajuts a la rehabilitació destina 46,6 milions d’euros en ajuts a la rehabilitació amb l’objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania. Algunes de les novetats de la convocatòria d’aquest 2017 són:

Ajuts de fins a 20.000 € (si els ingressos familiars no superen els 25.000 € anuals).

Programes específics per impulsar i prioritzar l’estalvi energètic d’edificis i l’eficiència energètica.

Programa per a la rehabilitació d’interiors, amb cobertura del 100% de la inversió si l’habitatge se cedeix a la Borsa d’Habitatge.

Les comunitats de propietaris també poden sol·licitar ajuts.

La sol·licitud d’aquests ajuts es pot fer fins al 31 de desembre de 2017. Les Oficines de l’Habitatge n’ofereixen informació detallada i resolen els dubtes que tingui qualsevol ciutadà.

MÉS HABITATGE PÚBLIC A LA CIUTAT

L’Ajuntament de Barcelona s’ha proposat fer front a la manca d’habitatges públics i construir-ne a un ritme de creixement més que notable. D’acord amb el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, en els primers cinc anys es construiran 4.000 habitatges, i en els següents cinc, 5.500 més. Això de manera directa, mentre s’exploren vies mixtes público-privades que permetin construir amb un ànim de lucre limitat perquè l’habitatge sigui assequible.

El creixement d’habitatges públics és una de les idees transversals del Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, instrument que aporta un munt de mecanismes per defensar el dret a l’habitatge. El Pla té el propòsit de prevenir i atendre l’emergència habitacional, garantir el bon ús de l’habitatge, ampliar el nombre de pisos assequibles i rehabilitar el parc existent.

Siguin públics o privats, Barcelona necessita més habitatges de lloguer. El sistema de vida actual cada cop és menys estable: l’estructura familiar tradicional es va modificant i hi ha una alta mobilitat laboral, la qual cosa fa necessari que hi hagi un important mercat de lloguer; si no hi és, pugen els preus del lloguer.

*Pàgines d’informació de la ciutat realitzades amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

Més informació a: www.habitatge.barcelona