Les noves tecnologies ens fan la vida més fàcil, o això sembla. Les distàncies són més curtes i tothom sembla estar a prop per lluny que sigui. Substituïm la comunicació no verbal per emoticones que falsegen el nostre estat d’ànim i som capaços de participar en múltiples converses alhora, però correm el risc de quedar atrapats en xarxes socials teixides a mida, aïllats de la riquesa que ens regalen la diversitat i el contacte humà.