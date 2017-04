El Banc del Temps de Cambrils convoca un concurs fotogràfic

El Banc del Temps de Cambrils organitza el primer concurs fotogràfic Memorial Antoni Pérez amb el lema “Vistes amb el cor”, amb la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica de Cambrils. L’objectiu del concurs és donar a conèixer una visió personal dels racons i els paisatges quotidians de la natura del territori. El concurs és també un homenatge al que va ser president del Banc del Temps durant uns anys.

Les fotografies es poden enviar fins el 24 de maig al correu electrònic bdtcambrils@gmail.com en dues categories: fotos en color de paisatges del municipi de Cambrils i fotos en color de paisatges del Camp de Tarragona. Les bases es poden consultar al nou web del Banc del Temps.

El jurat està format per membres de l’Associació Fotogràfica de Cambrils, el Banc del Temps, l’Associació per l’experimentació d’instal·lacions plàstiques i visuals, la Teca Teatre i la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament.

Les 6 obres guanyadores (tres de cada categoria) es faran públiques el mes de juny. A més, es farà una exposició d’una selecció de 20 fotografies al Centre Cívic Les Basses i altres equipaments del municipi.

Els primers premis d’ambdues categories consistiran en un dinar per a dues persones al Restaurant Acuamar de Cambrils i un quadre artístic de 43 x 32 cm del Taller de Pintura Nuri Mariné. Els guanyadors del segon premi també guanyaran un dinar per a dues persones al Restaurant Acuamar, a més d’una fotografia emmarcada en llenç en mida 50 x 60. I els tercers rebran una fotografia emmarcada. A més, els 6 guanyadors s’emportaran el llibre “Cambrils, espais per a la calma” d’Arola Editors i un regal patrocinat per la Fira de Cambrils.