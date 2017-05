Cal Jaume Punto torna a obrir les portes

El proper cap de setmana Santa Coloma de Queralt celebrarà Som Terra de Patrimoni, una festa dedicada a la divulgació i promoció de tots aquells elements que formen part de la identitat d’un poble, és a dir, les festes, les tradicions, els monuments, la gastronomia i el paisatge. És en el marc d’aquesta jornada festiva que tindrà lloc un acte molt esperat pel poble: la reobertura de l’antiga botiga de Cal Jaume Punto.

Situada al carrer Major 17 de Santa Coloma, Cal Jaume Punto era una botiga amb un petit obrador que produïa objectes i productes ben variats, des de torrons, xocolata, pastissos i pasta fins a ciris. A finals dels anys 60 l’establiment va tancar les portes. Dissabte, més de mig segle després, Cal Jaume Punto aixecarà de nou les persianes, convertit ara en un nou equipament cultural i un recurs turístic d’aquesta localitat de la Baixa Segarra, amb el qual es pretén donar a conèixer el món del petit comerç familiar des de mitjans del segle XIX fins als anys 60 del segle XX. El fet que li dona més atractiu i la distingeix d’altres botigues antigues és que tot el material que s’exposarà en lleixes i prestatgeries és de la mateixa botiga. Cal Jaume Punto no és una col·lecció d’objectes variats i vinguts d’arreu, sinó que els productes són els que es venien a la botiga de Joan Farrés fa més de 50 anys.

Perseverança

El viatge cap a la reobertura de Cal Jaume Punto es va iniciar de forma casual, però si la botiga reobre les portes és gràcies a la predisposició, la voluntat i la feina dels familiars de Joan Farrés i Puig, a més de la tasca incansable, la perseverança i la gran feina de dues entitats que vetllen de forma altruista pel patrimoni colomí: l’Associació de Dones Colomines i l’Associació Cultural Baixa Segarra. I també al suport incondicional de l’Ajuntament, que ha facilitat tots els mitjans per fer realitat la recuperació d’una part de la història de la vila.

Els dies 13 i 14 de maig, aprofitant que se celebra la festa Som Terra de Patrimoni, els visitants que vagin fins a Santa Coloma poden dirigir-se al carrer Major 17 i entrar a l’antiga botiga de Cal Jaume Punto, l’establiment del passat per visitar en el present. A més a més, es pot aprofitar per disfrutar d’un cap de setmana ple d’activitats per a petits i grans, amb exposicions, visites guiades, mercat de proximitat, mostra turística, caminades populars, portes obertes als monuments, jocs tradicionals, cultura popular i moltes altres activitats. Podeu trobar més informació a www.stacqueralt.altanet.org.