Campions de debat de les universitats catalanes

Tres estudiants de comunicació, un de psicologia i un cinquè del grau en enginyeria electrònica, industrial i automàtica són els integrants de l’equip Babylon, que aquest any ha portat la Universitat Rovira i Virgili a guanyar la 13a Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives, que va comptar amb la participació de 14 equips d’universitats dels Països Catalans. Mai abans la URV havia guanyat el campionat, que enguany s’ha disputat a la Universitat Pompeu Fabra. En el seu tercer any d’existència, l’equip format per Àlex Marín (capità), Miquel Gasparín, Toni Cabanillas, Joel Pérez i Víctor Barcelon va imposar-se en els cinc debats que va disputar -fase de grups, semifinals i final- i es va emportar 2.500 euros després de derrotar l’equip de la Universitat Autònoma de Barcelona a la final.

Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació? Aquest era el tema que es tractava als debats, i a la final l’equip tarragoní va haver de defensar la posició a favor, mentre que a les semifinals havia defensat el no. Toni Cabanillas, estudiant de comunicació que aquest any s’ha integrat a l’equip, considera que el fet que tres dels membres de Babylon estudiïn comunicació ha sigut un avantatge, però que l’experiència dels altres dos anys i el gran treball de preparació que han fet també han sigut claus.

Molta preparació i estratègia

Els debats duren entre 40 i 45 minuts i estan estructurats en dues introduccions inicials per part dels dos equips, dos torns de refutació i les conclusions finals. El sorteig de quin equip defensarà la postura a favor i quin en contra es fa cinc minuts abans de començar, excepte a la final, que es fa tres hores abans. “Això fa que haguem de preparar les dues posicions i aquest any ens hem dividit en dos grups de dos per estudiar-les a fons. I hem preparat arguments i estratègies diferents per a cada debat. A la fase de grups ens va tocar quatre cops a favor i a les semifinals en contra. A la final, altre cop a favor. El rival havia estudiat els vídeos de la primera fase, però nosaltres vam canviar radicalment els arguments i el vam descol·locar”, explica Àlex Marín, el capità. Víctor Barcelon, que forma part de Babylon des del segon any, destaca la importància d’introduir “regals” durant el debat, objectes que actuen com a metàfores d’arguments, i posa l’exemple de la capsa de bombons que van exhibir a la semifinal contra la Universitat de València com a metàfora del control dels mitjans per part del poder públic: “Volíem simbolitzar que com a ciutadans ens sembla que podem triar bombons diferents però tots acaben sent de xocolata”.

Joel Pérez assenyala que són debats en què es respecta qui parla, no hi ha insults i està tot molt estructurat: “No té res a veure amb una tertúlia de ràdio o televisió”. “És molt important la compenetració entre els membres de l’equip. Ens diem les coses a la cara, refutant-nos entre nosaltres, i això fa que anem molt preparats al debat”, explica Pérez, que admet que van quedar molt esgotats després de la competició i amb poques ganes de repetir, però que creuen que l’any vinent els tornarà a agafar el cuquet de participar-hi i intentar repetir l’èxit d’enguany. El tema que hauran de debatre ja el coneixem: És Occident culpable de la creació de l’Estat Islàmic?

Un equip en progressió que ha triomfat el tercer any

“El primer any vam pagar la novatada i no vam guanyar cap debat. No sabíem ni com havíem d’anar vestits. L’any passat ja en vam guanyar un. I portàvem unes americanes que ens havia pagat la universitat, amb el seu escut”, comenta Miquel Gasparín (en la imatge inferior i també el més alt en la de l’esquerra). La tercera vegada no han perdut cap debat i han sabut convèncer un jurat que valora capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal.