El Celler Sort del Castell ja treballa en deu països de l’Àfrica subsahariana

El responsable d’internacionalització del Celler Sort del Castell, Gregori Luengo, va participar el 2004 per primer cop en una missió empresarial de la Cambra de Tarragona a Ghana, Nigèria, el Benín i la Costa d’Ivori. Tot i que ja treballaven al Camerun i la Costa d’Ivori amb contactes però sense trepitjar el terreny, volien fer més prospecció de l’Àfrica subsahariana. “El millor per arrencar en aquests països és anar-hi acompanyat, i per això vam decidir anar-hi amb la Cambra. Sempre t’ajuden perquè tenen experiència i si hi ha algun problema te’l poden solucionar més fàcilment. He continuat participant en missions seves, tot i que ara menys i ja fa anys que em moc sol per l’Àfrica”, explica.

Luengo assenyala que actualment el Celler Sort del Castell treballa en deu països de dues àrees diferents -el golf de Guinea i la zona est, a Kènia, Uganda i Etiòpia- i que les exportacions a aquests països representen el 30% del total de l’empresa, que opera als cinc continents. Els productes que venen més són sangria de la línia mitjana-alta i vi de missa, seguits de més lluny pel Vermut Yzaguirre -el seu producte estrella- i els vins de la DO Costers del Segre.

“Per treballar en aquests països ho hem de fer a través d’un importador que a vegades també és distribuïdor, o d’altres operen amb distribuïdors i subdistribuïdors. Com que té un cost molt gran enviar mercaderies a aquests països, hem de treballar sempre amb grans volums de producte”, explica el coordinador d’internacionalització del Celler Sort del Castell, que està obrint nous mercats, com Tanzània i Ruanda l’any passat, i que ara vol introduir el vermut en un mercat tan important com és Sud-àfrica.