Els ‘Col·leccionistes de Fenosa’, al Vendrell

La Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell dona a conèixer a la seva seu de la capital del Baix Penedès, fins al 28 de maig, l’exposició Col·leccionistes de Fenosa, que aplega els principals col·leccionistes de l’obra de l’artista: Pablo Picasso, la família d’Albis, Coco Chanel, Colette, Jean Marais, la família March, la pintora Maria Helena Vieira da Silva, Jacques Guérin, Henriette Gomes i els governs francès i de la Generalitat de Catalunya. El principal col·leccionista de Fenosa va ser Picasso, que va arribar a comprar-li més de 150 escultures al llarg de la seva amistat.

L’exposició presenta les escultures provinents d’aquestes col·leccions, i les mostra al costat d’imatges dels interiors que conserven les obres. Així, per exemple, una d’aquestes imatges mostra per primera vegada l’estudi de Picasso de la Rue de la Boétie, l’any 1939, amb el retrat -fins ara inèdit- que Fenosa va fer de Picasso. Aquest retrat va desaparèixer en els anys de l’ocupació alemanya de París i no se’n conservava cap imatge. Ara veiem l’obra damunt d’un foc a terra de l’estudi, enmig d’un munt d’objectes que Picasso amuntegava a les seves cases.

Noves donacions a la Fundació

En paral·lel a la mostra, la Fundació exposa les obres incorporades a la col·lecció gràcies a les donacions de diverses persones al llarg del 2016. Es tracta de quatre escultures de Fenosa, donades per la família Wapler; un retrat en bronze de Fenosa de Vivette Monod donat per l’Association des Amis d’Apel·les Fenosa; dos dibuixos del cap de Fenosa del pintor Ignasi Mundó, i un dibuix d’un paisatge urbà donats per la família Mundó.

També s’hi exposen la correspondència de Fenosa amb la família d’Albis, donada per Tristan d’Albis; el retrat de Xavier Valls donat per Jean-Marie del Moral, i fotografies de Fenosa i la Casa del Portal donades pel fotògraf francès Michel Dieuzaide.

Entre França i Catalunya

Apel·les Fenosa (Barcelona 1899 - París 1988) va ser un dels escultors més importants del segle XX i va deixar, a més, una obra important, amb centenars de peces realitzades entre França i Catalunya.

Amb el suport de Picasso, que va promoure la seva primera exposició a París l’any 1924 -prologada per Max Jacob-, va inspirar els poetes més grans del seu temps: Carles Riba, Josep Carner, Salvador Espriu, Max Jacob, Jean Cocteau, Paul Eluard, Henri Michaux, Francis Ponge, Jules Supervielle…