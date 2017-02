Compte enrere per a l’obertura del Mercat Central de Tarragona

Les obres del Mercat Central de Tarragona avancen a tota màquina per poder obrir al públic el recinte el 16 de març, la data fixada per l’Ajuntament de Tarragona per a la reinauguració. El consistori està acabant de preparar l’acte i ja ha avançat que serà molt participatiu i obert a la ciutadania.

Es posarà fi d’aquesta manera a gairebé una dècada amb el recinte tancat, des que l’octubre del 2007 va tancar les portes amb l’objectiu inicial de reobrir al cap de tres o quatre anys. La troballa de restes arqueològiques romanes, i sobretot la manca de finançament per culpa de la poca entesa amb el govern espanyol, ha provocat que aquest període de tancament del mercat tarragoní s’hagi allargat tant de temps. Fins al 5 de març del 2011 no es va posar la primera pedra de la remodelació.

L’empresa constructora, Isolux Corsán, va fer l’entrega provisional de les obres de remodelació a l’Ajuntament el desembre passat. El cost total de la remodelació del Mercat Central ha sigut de 46 milions d’euros, dels quals només un l’ha aportat el govern de l’Estat, tot i que en el seu moment en va comprometre vuit.

El trasllat a les noves instal·lacions començarà l’11 de març. Aquests dies, els paradistes estan habilitant els seus espais amb els punts de llum, els frigorífics, els taulells, els rètols, etc. El nou mercat tindrà un total de 48 parades i 7 locals comercials. El termini de concessió d’aquestes parades destinades a activitat comercial és de 50 anys. Pel que fa als set locals comercials pendents d’adjudicar, s’està fent un procediment negociat amb els interessats a ocupar-los.

El nou mercat també disposa d’una planta inferior de supermercat, on hi haurà un Mercadona, i una planta logística perquè els venedors puguin disposar d’un espai per carregar i descarregar mercaderies en condicions. D’altra banda, s’han construït dues plantes d’aparcament amb 330 noves places. La superfície total de l’edifici del nou Mercat Central és de 22.250 metres quadrats. Hi ha quatre portes d’accés -pels carrers Colom, Reding, Governador González i plaça Corsini-, i hi ha tres ascensors per als clients.

Definint els horaris definitius

Encara s’ha d’acabar d’acordar amb els paradistes l’horari d’obertura, però ja se sap que el nou edifici tindrà 12 hores d’activitat al dia. El reglament estableix que el mercat ha d’estar obert de les nou del matí a les vuit del vespre, però tot indica que hi haurà una hora més. La gran novetat és que el mercat obrirà cada tarda de dilluns a dissabte. Fins ara només estava obert una tarda: el divendres. L’objectiu és que abans d’acabar el mes hi hagi un horari definitiu.

La consellera i presidenta d’Espimsa (l’empresa municipal de serveis), Elvira Ferrando, ha manifestat que “el nou mercat serà dinàmic i viu i, amb la seva obertura, també es revitalitzarà la zona del centre comercial i dels voltants del mercat, ja que actuarà com un motor dinamitzador per a tot el comerç”. A més, ha assenyalat que “serà un espai no sols de venda sinó també gastrocultural, que donarà un nou sentit al mercat i als seus voltants”.

Més d’un segle d’història

El Mercat Central, situat a la plaça Corsini, es basa en un projecte del 1906 i va ser inaugurat el 19 de desembre del 1915 en una zona llavors despoblada de l’eixample de Tarragona. El consistori d’aquella època volia resoldre el problema de la dispersió dels mercats arreu de la ciutat, centralitzant-los en una plaça on els comerciants tinguessin els serveis necessaris per fer la seva feina i els clients un punt on trobar una oferta variada de productes. L’edifici és d’estil modernista i està protegit com a bé cultural d’interès local.

La carpa provisional no es reaprofitarà

La carpa que acull el mercat provisional des de l’any 2007 es començarà a desmuntar la setmana del 20 de març. El procés durarà un mes i tindrà un cost econòmic de 120.000 euros, que ja estava inclòs en el preu de l’obra i no significarà cap sobrecost afegit. L’Ajuntament tenia la intenció de reutilitzar la carpa provisional però, després de valorar en quin estat està, els tècnics han considerat que en aquest cas no és factible desmuntar-la i tornar-la a muntar perquè està malmesa i fer-ho tindria un cost important, de més de 500.000 euros, entre desmuntar-la, fer el trasllat per al seu aprofitament i condicionar-la per a una nova instal·lació.

D’altra banda, s’aprofitaran alguns panells dels dibuixos de la carpa i després es decidirà on s’instal·len. Pel que fa al terra de la plaça Corsini, s’hi posarà una fina capa de formigó fins que comencin les obres d’urbanització i es reforçarà l’enllumenat de manera provisional amb focus al voltant de la plaça. Quan s’inauguri la remodelació de la plaça també s’estrenarà el carilló.