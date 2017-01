El Cós de Sant Antoni, una competició única a Catalunya

A partir d’avui i fins el 22 de gener, Vila-seca gaudirà de la Festa Major d’Hivern en honor a Sant Antoni, una de les festes més importants de la Costa Daurada.

Un dels actes més destacats d’aquesta Festa Major és el Cós de Sant Antoni, un conjunt de curses hípiques professionals que se celebren al Circuit Hípic del Parc de la Torre d’en Dolça. Les curses actuals tenen el seu origen en els jocs i curses que s’organitzaven després de la benedicció del bestiar el dia de Sant Antoni Abat. Un Pregó de l’any 1876 és la primera constància escrita que es té de la seva celebració.

Des d’aleshores, les curses de cavalls formen part de la vida i la tradició del municipi i s’han convertit, amb el temps, en un dels elements més autòctons de la festa major de Sant Antoni, que per aquesta competició atrau gent d’arreu de la geografia espanyola. I és que Vila-seca, juntament amb l’hipòdrom de la Zarzuela, a Madrid, Sant Sebastià i Sevilla, és un dels llocs que apleguen el calendari oficial de competicions hípiques a l’Estat espanyol. A finals de l’any 2010, el Govern de la Generalitat va declarar el Cós de Sant Antoni de Vila-seca element festiu tradicional d’interès nacional, un reconeixement que permet que aquest acte que se celebra des de finals del segle XIX quedi inscrit al catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.

Tres curses

A l’actualitat, la competició es divideix en 3 curses. La primera, que tindrà lloc aquest diumenge a les 12.00 hores, ha de cobrir una distància de 1.700 metres. A continuació es disputarà la segona cursa que té un recorregut de 2,5 quilòmetres i es tancarà amb una nova d’1,7 quilòmetres. Totes les curses es disputen al galop, per cavalls pura sang montats, des de fa més de 25 anys, pels millors genets de l’Estat.

Fa uns anys, les curses de Vila-seca es van professionalitzar i des del 2016 passen a ser reglamentades pel Jockey Club Español de Carreras de Caballos.. Aquesta és una de les poques ocasions pels amants de la hípica catalans de gaudir d’aquest esport. Per aquesta raó, al Parc de la Torre d’en Dolça s’hi congreguen més de deu mil persones per assistir a un espectacle únic.

D’altra banda, a la Festa Major de Vila-seca no hi faltaran els actes més populars com són la Cursa de Pallassos i Pallasses, la Festa del Foc, la Cercavila del Seguici Tradicional i la Trobada Gegantera. De fet, el proper dimarts 17 de gener, dia de Sant Antoni, se celebraran els tradicionals Tres Tombs pels carrers del municipi.

La música també protagonista

Dins dels actes de la Festa Major de Sant Antoni de Vila-seca tindran un especial protagonisme les actuacions musicals. Un dels plats forts el podrem gaudir avui mateix amb les actuacions dels grups Manel i Saratoga. Els barcelonins actuaran a partir de les 23:00 hores a l’espai Olzina. Abans el grup Totem escalfarà motors i es tancarà la festa amb actuacions de DJ fins ben entrada la matinada. Per la seva banda, el grup de Fuenlabrada Saratoga, iniciarà el seu concert a les 22:30 hores a l’espai Kies compartint cartell amb Cruzada. Pels amants de la música clàssica també hi haurà un concert a l’auditori Josep Carreras després del pregó de Festa Major (21:00 hores).

El dissabte 14 de gener, la música continuarà centrant l’atenció amb el Gran Ball de Festa Major amb l’orquestra Nueva Alaska que omplirà de cançons l’espai olzina a partir de les 23:30 hores i fins a les 5 de la matinada. Mentre, a l’espai Kies hi haurà els concerts de Pirat’s sound sistema i Kop. Per tancar aquest cap de setmana musical, el dilluns 16, a partir de les 23:30 hores a l’Envelat es celebrarà el Vila-seca Musicland amb actuacions de DJ durant tota la nit.