Cunit serà aquest dissabte La capital del xarel·lo

Cunit tornarà a buscar el maridatge entre el xarel·lo i la cuina marinera dissabte a la cinquena Xarel·lada, que se celebrarà al passeig marítim de la localitat, a l’altura de la platja de Les Sorres. Una iniciativa proposada per Carme García, sommelier fincada a Cunit, i organitzada amb l’Ajuntament. Hi participaran un total d’onze cellers penedesencs, que presentaran propostes molt variades de com interpretar aquesta varietat autòctona. Des d’un xarel·lo amb cinc mesos de barrica i 13,5 graus de Jané Ventura a un altre molt aromàtic fruit de vinyes de 50 anys a Sant Llorenç d’Hortons, d’Heredat Mont Rubí, o el de les vinyes a tocar de mar al Vendrell, amb pinzellades biodinàmiques d’Un sol cel, passant pels ancestrals amb xarel·lo vermell de Loxarel i Partida Creus. Els altres cellers participants són Castellroig, Clot de les Soleres, Finca Viladellops, Torre del Veguer, Joan Rubio i Mas Candi. Al seu costat hi haurà restauradors i pastissers del municipi, com L’Arrosseria, Pizzeria Mistral, Ronsito Gastrobar, Bar Travesas-Casa Carmiña da Castañeira, el Forn i Pastisseria Casas i el Forn i Pastisseria Vilamajó.

Programa intens

La V Xarel·lada començarà a dos quarts d’onze del matí amb la conferència La història del xarel·lo, a càrrec de l’arqueòleg Dani López i de Joan Rubió, del Celler Tiques. Després, cap a les dotze, es farà una sortida en bus per conèixer les vinyes de Cunit que produeixen xarel·lo i dos dels elements patrimonials més importants de Cunit: el jaciment iber del Fondo del Roig i la Masia Cal Pla.

A la una del migdia està previst el tast amb xarel·lo, a la paradeta del restaurant L’Arrosseria, per als assistents a la ponència. Cal inscripció prèvia a turisme@cunit.cat. Ja al vespre, a partir de les vuit i fins a les onze, es podrà visitar i gaudir de la Mostra de Xarel·los de celleristes del Penedès, amenitzada amb música i tast de tapes dels restauradors i pastissers locals. El preu del tiquet, de 12 euros, inclou tres copes de vi, dues tapes, unes postres i una copa de regal.