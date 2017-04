Cursa de drons a Cunit pel LocalTIC

El congrés LocalTIC Cunit celebrarà la seva segona edició els dies 11 i 12 de maig, amb algunes novetats en el seu programa, entre les quals destaca una cursa de drons amb pilots professionals al pavelló esportiu municipal. Aquesta segona edició portarà més personalitats del món de les TIC dins l’administració pública i referents per a les conferències i tallers.

El programa estarà estructurat en tres àmbits temàtics: la innovació tecnològica aplicada, les tecnologies de la informació i de la comunicació al servei del món públic i l’oci tecnològic. Aquest any l’experiència està basada en conferències, ponències, activitats, tallers amb participants i activitats d’oci des de l’àmbit local fins a l’europeu, passant per empreses privades de totes les projeccions.

Ponents confirmats

S’està ultimant un programa de taules rodones i ponències, però ja estan confirmats ponents de referència com Víctor Almonacid, Concepción Campos Acuña i Manel Reyes, així com l’assistència i la participació d’altres ponents de referència que porten els diferents patrocinadors de l’esdeveniment.

Com a activitats complementàries al LocalTIC, està confirmada per al 12 de maig la primera edició de la Cunit Drone Race, al pavelló municipal Els Joncs. L’entrada és gratuïta i es podrà veure en streaming des d’una de les sales on se celebrarà el Congrés. Des de la regidoria de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació de l’Ajuntament, Xavier Salvadó es mostra encoratjat i ple d’entusiasme per encetar un any més el que ell anomena “una oportunitat única” per dotar un municipi com Cunit d’activitats “de gran valor afegit que, fins ara, no s’havia tingut oportunitat de potenciar”.

L’assistència al LocalTIC és gratuïta, però cal inscripció prèvia a Localtic.cunit.cat, ja que l’aforament és limitat. A més de les inscripcions, a la pàgina web s’hi poden consultar també les novetats i les bases de patrocinis, entre altres dades d’interès.