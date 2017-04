Descobriu els espais més emblemàtics de la Selva

La Selva del Camp és un municipi que conserva monuments històrics amb un alt valor patrimonial, una important tradició associativa i el pes de la sociabilitat agrària, recreativa i cultural. Des del mes de febrer hi ha en marxa una iniciativa que impulsa la regidoria de Turisme amb l’objectiu que el turisme faci parada a la Selva del Camp: la Ruta dels Espais de Patrimoni i Memòria. En paral·lel, el municipi ja compta amb un punt d’informació turística ubicat al castell del Paborde. El telèfon de contacte és el 977 844 007 i l’horari d’atenció és dissabte d’11 h a 13 h i de 16 h a 20 h i diumenge de 10 h a 14 h.

La ruta va acompanyada d’una audioguia, accessible des de qualsevol smartphone o tauleta. I, a més, els punts d’interès històric i patrimonial compten amb un panell informatiu. Els primers monuments que s’inclouen en aquesta visita guiada són tant dins com fora del recinte emmurallat: són, per exemple, el castell, la Casa de la Vila Vella o Ca Carnicer. Construït entre finals del segle XII i principis del XIII, el castell va ser nucli del poder senyorial durant més de sis-cents anys. La seva funció era la de residència dels pabordes i magatzem dels delmes i tributs recaptats al poble a favor de l’arquebisbe. A la Casa de la Vila Vella s’hi reunien el consell i el govern municipals fins al seu trasllat al casal dels Montserrat, el 1815. Ca Carnicer és una de les cases més grans del carrer Major. Des del segle XVIII l’han habitat diverses famílies d’hisendats i comerciants de fruita seca. Coneguda com la Catedral del Camp, l’església de Sant Andreu és un dels monuments més emblemàtics de la Selva. Tot i que està inacabada, forma part de l’obra de l’escola del Camp i es distingeix per ser una de les poques obres renaixentistes a Catalunya. L’actual església es va aixecar sobre un temple romànic que hi havia al mateix lloc i data de finals del segle XVI. La cúpula, sobre tambor, és un dels trets arquitectònics més innovadors de l’edifici.

Els visitants podran fer una visita completa a la vila selvatana passant per les restes de l’aqüeducte medieval, conegut com els Ponts, i altres llocs d’interès més allunyats, com l’ermita de Sant Pere del Puig, construïda el 1870 i des de la qual es pot apreciar la Selva i el Camp de Tarragona amb una magnífica vista d’ocell, i l’ermita de Paretdelgada, que s’aixeca a quatre quilòmetres del poble en direcció a Vilallonga, que està documentada des del segle XII i que té un interior de gran valor pictòric. Podeu consultar la informació dels espais d’interès a la web epim.laselvadelcamp.cat.