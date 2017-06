Dotze castells a l’últim tram del riu Gaià

El Baix Gaià és la denominació del territori de la comarca del Tarragonès que travessa l’últim tram d’aquest riu. Al Baix Gaià trobarem fins a dotze castells construïts en èpoques diferents. Alguns són privats i no es poden visitar, com el de Torredembarra, que és la seu de l’Ajuntament, i el del Catllar, que acull el centre d’interpretació justament d’aquests castells del Baix Gaià. Una manera de gaudir d’aquests monuments és aprofitar la xarxa de camins de la Ruta dels Castells del Baix Gaià, que té com a eixos vertebradors el riu Gaià i el sender GR-92 i ens permet anar d’un castell a l’altre practicant el senderisme o la bicicleta totterreny (BTT). Hi ha itineraris circulars i altres de lineals, i només cal trobar el que s’adapta millor al nostre nivell.

El castell del Catllar té el seu origen als inicis del segle XI, moment en què el riu era la frontera entre els comtats catalans i el regne d’Al-Àndalus. L’estructura actual és el resultat del seu creixement a partir d’una muralla i torre primigènies a les quals es van afegint dependències, principalment entre els segles XIII i XVII. El castell de Torredembarra és l’únic castell d’estil renaixentista de nova planta que hi ha a Catalunya. Es va anar deteriorant i als anys 80 va ser adquirit pel municipi, fins que a l’any 2000 es va convertir en la seu de l’Ajuntament. A Torredembarra també trobem el castell de Clarà. El topònim Clarà apareix l’any 1057 quan Ramon Berenguer I cedeix una quadra per fer-hi una unitat de defensa i explotació agrària. L’any 1206 es confirmen els límits territorials i se separa del terme de Torredembarra.

El castell de Tamarit, molt a prop de la desembocadura del riu Gaià, està situat sobre un turó que li dona un imponent aspecte defensiu. El nucli original del segle XI va ser malmès durant la Guerra dels Segadors. Cal destacar la torre quadrada que queda adossada a l’església romànica de Santa Maria, amb campanar d’espadanya. Davant del clos emmurallat hi ha una torre de guaita construïda com a defensa dels freqüents atacs de corsaris que van afectar la costa al llarg del segle XVI.

Els altres castells del Baix Gaià són el d’Altafulla, el de Creixell, el de la Nou de Gaià, el de la Pobla de Montornès, el de Renau, el de la Riera de Gaià i el de Vespella. Estan en estats de conservació diferents: d’alguns només en podem observar alguns vestigis, mentre que altres estan en bon estat de conservació pel fet d’haver-se utilitzat com a llocs de residència de la noblesa, habitatges o equipaments públics.