El Drac Artcai ja té el seu conte

Un drac que neix a Creixell i es fa amic d’un nen del poble que es diu Ànsfrid, es diu Artcai i té una cua en forma de pinzell. És l’inici del conte que protagonitza la mascota del Mural Gegant de Catalunya, un projecte cultural, social, didàctic i artístic que impulsa el pintor barceloní resident a Creixell Jordi Marcer. L’han acompanyat en la iniciativa del conte la poeta Dolors Botines i la il·lustradora Maria Juncal.

Marcer va contactar amb Botines a través de la xarxa social Facebook. La Dolors és de Sant Vicenç de Castellet i havia acabat d’escriure un conte infantil en vers sobre un còdol de riu. Li va proposar el repte i ella el va acceptar. Calia trobar qui s’encarregués de les il·lustracions, i la creixellenca Maria Juncal, que a més de ser regidora a l’Ajuntament de Creixell pel Partit Popular és il·lustradora infantil, va entrar en el projecte. “He volgut fer uns dibuixos senzills, que siguin simpàtics i pròxims per als nens i nenes. La Dolors havia fet una gran feina amb el text. El drac i el conte estan agradant molt als nens i crec que des de Creixell en podem treure més rendiment per a la promoció del municipi”, explica Juncal, que ha pintat murals a les plantes infantils dels hospitals Joan XXIII de Tarragona i Parc Taulí de Sabadell.

L’Ajuntament de Creixell s’ha encarregat de l’edició i el conte es va presentar al mes de novembre al casal de la localitat. La impressió ha anat a càrrec de Gràfiques Via Lliure, que també és la distribuïdora del marxandatge Drac Artcai, amb motxilles, tasses, imants, clauers i peluixos. Amb una tirada de mil exemplars, es pot trobar a les biblioteques del Tarragonès a través del Consell Comarcal i es pot adquirir a la Casa de Cultura Cal Cabaler de Creixell. El Drac Artcai va començar com un dibuix, integrant-se al logotip del Mural Gegant, i l’abril passat va cobrar vida amb els seus 2,30 metres d’alçada. La mascota està visitant en els últims mesos diferents escoles tarragonines i se’l pot veure també en algunes fires, amb un gran èxit entre els nens. Aviat anirà a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Es prepararen tres volums més protagonitzats pel Drac Artcai, que es desenvoluparan cada un en una demarcació catalana diferent. El Drac viatjarà per Catalunya amb l’objectiu de veure Montserrat. Al Bages coneixerà una dragona. Serà el segon volum, que sortirà per Sant Jordi. El tercer passarà en terres gironines i hi naixeran dragonets. El quart serà a Lleida, però l’argument encara és un secret. “Crec que aquest projecte no s’ha de quedar només a Catalunya, volem que s’internacionalitzi”, afirma Marcer.

Un projecte col·lectiu

El Mural Gegant de Catalunya l’impulsen una sèrie d’artistes pintors i el pintaran conjuntament amb nens i nenes del país, a l’oli sobre un llenç de 3x500 metres. S’hi veuran els llocs més emblemàtics, racons, edificis, monuments, tradicions, personatges i paisatges de Catalunya i d’altres països de la Unió Europea. El projecte va començar a caminar a mitjans dels anys noranta i, després d’uns anys d’aturada, en els últims anys s’hi ha donat un nou impuls, i el Drac Artcai i el conte que protagonitza en són la cara més visible. Van triar com a mascota un drac per la tradició de la llegenda de Sant Jordi, i Artcai és la fusió d’ Art, ca de Catalunya i la i per la vocació internacional del projecte.