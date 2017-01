La Gran Festa de la Calçotada: el tret de sortida de la temporada

Valls celebrarà la 36a Gran Festa de la Calçotada aquest diumenge, 29 de gener. Es tracta d’una festa gastronòmica popular viscuda al centre de Valls, ciutat d’origen de la calçotada. Si bé la calçotada té una vella i ancestral tradició (a Valls fa més de 120 anys que se’n fan), amb la Gran Festa de la Calçotada iniciada l’any 1982, que se celebra cada any l’últim diumenge de gener, s’ha aconseguit combinar els carrers i places de la ciutat vella amb la fumera blanca i l’olor dolceta de les cuites dels calçots, ja que es couen i es tasten a la plaça de l’Oli, al centre històric de la capital de l’Alt Camp.

A partir de les 10 del matí, els carrers i les places de Valls seran escenari d’una varietat d’actes: els mercats de la Calçotada, les cercaviles de la calçotada i mostra de danses de carrer amb la participació de grallers, gegants... Tot això aportarà animació i ambient de festa a la ciutat. A la plaça de l’Oli es faran les demostracions de coure calçots, i a la plaça del Blat, el 30è Concurs de Cultivadors de Calçots i el 26è Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls, amb demostracions de com es fa la típica salsa. A partir de la una del migdia, a les places de l’Oli i de la Zeta hi haurà la degustació popular de la calçotada, oberta a tothom; també hi haurà graelles preparades per a les persones que vulguin coure a la brasa xai, botifarra de Valls... A la mateixa hora, a la plaça del Pati es farà el 32è Concurs de Menjar Calçots, amb l’objectiu de conèixer la xifra màxima d’ingesta de calçots en un temps determinat, i altres actes. En iniciar el Concurs, les Colles Vella i Joves dels Xiquets de Valls enlairaran els seus pilars.

Mostra de la cuina del calçot

El Mercat de la Calçotada i la Mostra de Cuina del Calçot obriran les portes el dissabte dia 28 al matí i el diumenge 29. Les dues activitats, organitzades per la regidoria de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Valls, són el preludi de la Gran Festa de la Calçotada.

L’Associació de Restauradors de Valls organitza la Mostra de Cuina del Calçot al Pati de Valls. La Mostra obrirà portes dissabte de les deu del matí a les tres de la tarda i de les cinc a les nou de la nit, i diumenge 29, de les deu del matí a les tres de la tarda. La mostra consistirà en tapes i racions en les quals el calçot de Valls serà el protagonista principal. Els establiments que hi participen són: ForEvents, Portal22, Magatzem del Vermut, Cal Ganxo, Eclis, Bou, Mallol, Luga, Planeta Kasteller i KdeValls. Totes les especialitats a base de calçot es podran maridar amb els vins de la DO Tarragona. Durant tot dissabte, la Mostra de Cuina del Calçot també organitzarà actuacions musicals i activitats infantils per fer-la més atractiva per al públic jove i familiar.

Paral·lelament, el Mercat de la Calçotada reunirà unes parades de marxants el dissabte 28 de gener (entre les deu del matí i les vuit del vespre) i el diumenge 29 (de les deu del matí a les tres de la tarda) relacionades amb l’alimentació, productes naturals i d’artesania popular, al passeig de l’Estació.

A més, els visitants que s’apropin a Valls durant aquests dos dies, també podran veure una concentració de cotxes del model Dos Cavalls de la marca Citroën, organitzada pel Tarragona 2 CV Club. Els vehicles romandran exposats a la plaça del Quarter la tarda de dissabte i el matí de diumenge.

Una festa amb ressò a tot l’Estat

La Gran Festa de la Calçotada de Valls continua trencant fronteres i cada cop capta més l’atenció a escala estatal. Un bon exemple d’aquest fet es viurà aquest dissabte, 28 de gener. Cinc milions i mig de cupons de l’ONCE portaran una imatge d’aquesta celebració i la llegenda “Gran Fiesta de la Calçotada. Último domingo de enero ”.

Un altre símptoma d’aquesta realitat és l’agermanament de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls amb la IGP Botillo del Bierzo.

L’acte va tenir com a finalitat promoure el coneixement i el consum d’aquest producte tan característic també a fora de Catalunya. El promotor de la iniciativa és Xavier Cuadras, un català establert a Lleó on, des de fa alguns anys, organitza calçotades.