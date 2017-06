“Hauries d’estudiar dret”

La reusenca Mar Carmona estudia primer de dret a la Universitat Rovira i Virgili. Considera que el fet que tan pocs joves gitanos estudiïn a la universitat és fruit de la pressió social, tant de dins com de fora del col·lectiu gitano. “Moltes famílies creuen que els estudis no serviran de res i que mentre un jove estudia no porta diners a casa. La resta d’estudiants veuen molt estrany que un jove gitano estudiï”, afirma la jove alumna de dret. Carmona explica que ella sempre ha sigut bona estudiant i que tant els seus pares com els seus avis l’han animat a anar a la universitat. “El meu pare em va dir que fes dret perquè deia que tinc molt de caràcter. Em vaig informar sobre la carrera i m’hi vaig matricular. Estic contenta. Els estudis, excepte alguna assignatura, m’estan agradant i vaig tirant endavant”, comenta.