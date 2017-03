LLORENÇ PERIS: “Hi ha poques coses que puguin transmetre tanta emoció com la música”

Tot i tenir una formació musical clàssica, que va començar a l’Escola Municipal de Música de l’Hospitalet de l’Infant fins a arribar al Conservatori Superior de Música del Liceu, Llorenç Peris ha dirigit la seva carrera cap al disseny i la creació de so, i ha treballat per a clients com Coca-Cola, L’Oréal o Seat.

Què és el soundbranding ?

El soundbranding és crear marca a través del so. Està molt relacionat amb la música. Com a marca has de tenir un logo sonor. És un concepte que s’està posant molt de moda. Per exemple, ara tots els anuncis de cotxes, al final, incorporen el seu logo sonor.

Crear una marca amb un so sembla una cosa força complexa...

La memòria auditiva és més ràpida i arriba més lluny en el temps que la memòria visual. En aquests moments, s’està treballant molt en la manera de transmetre emotivitat amb les marques. Hi ha hagut una explosió en aquest sector.

Per què?

El canal visual està molt saturat i l’auditiu, en canvi, s’ha d’explotar. L’oïda té molt més camp per córrer que la vista.

Quant fa que treballa en aquest sector?

Fa uns 12 anys. Vaig començar a fer-ho com una extensió del treball musical, ja que amb la creació d’una marca sonora es du a terme el mateix procés que per fer una composició musical artística.

I amb tot aquest temps, ¿amb quina creació publicitària es queda?

Em quedo amb un anunci que vaig fer per emetre a la televisió a la Xina. Era molt curiós perquè el client era d’aquí, la productora amb la qual vaig col·laborar era a Londres i la revista de l’anunci era xinesa. Així vam haver de crear una música pensada per a un producte xinès.

Algun altre?

Guardo bon record d’una feina que vaig fer amb La Fura dels Baus per a l’espectacle A journey beyond time que feien a Singapur. Ara també estem en un projecte apassionant: crear la composició musical i el disseny de so per a un mapping fix al campanar de la catedral de Palma.

¿Com arriba una persona amb formació musical clàssica a aquest sector?

Soc una persona molt eclèctica i m’agrada treballar component música. Crec que vaig acabar en el món de la publicitat perquè és un lloc on pots treballar tots els tipus de música.

Entenc que en el sector de la publicitat la música és bàsica...

La música és superimportant en aquest món. També el so, perquè és present tot el dia. Ara que arriba la primavera, despertar-te i sentir com canten els ocells no té preu, i això és música. Hi ha poques coses que puguin transmetre tanta emoció com la música. I, en aquests moments, ser capaç d’emocionar és el que marca la diferència amb la resta. La música és un gran transmissor d’emotivitat i no interfereix en el que vols comunicar.

Quin procés creatiu segueix?

Hi ha diferents etapes. Has de saber quin ritme vols fer, quin gènere i la quantitat d’elements que poses en aquesta peça. Per fer un símil periodístic, és com quan escrius un article i, un cop el tens acabat, has de començar a treure coses perquè tot no t’hi cap. No hi ha una fórmula secreta, és anar picant pedra. Tens unes eines i uns recursos, i cal treballar-los.

Però, ¿això de l’audiomàrqueting, funciona?

Si vas, per exemple, a una botiga de roba per a adolescents, la música està bastant alta, amb greus. A tu et pot molestar, però per al seu públic objectiu estar allà és excitant, és com una festa. Una persona adulta potser no s’hi estaria més de 10 minuts però els seus fills menors d’edat s’hi podrien passar hores. Això està fet expressament.

Per tant, segur que es pot adaptar la música a cada públic objectiu...

En el cas de la nostra empresa, per exemple, canviem el tipus de música segons l’hora que és, el dia de l’any, etc. Juguem amb un munt de variables per acostar-nos al màxim al públic objectiu.