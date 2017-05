L’art de fabricar una guitarra elèctrica

“Nosaltres som guitarrers, fabricants de guitarres elèctriques, no lutiers”, afirma amb vehemència Raimon Agorreta, un dels impulsors de la Guitarrería, Guitar & Bass Workshop, una de les poques empreses de tot l’Estat que fabrica guitarres elèctriques.

Aquesta fàbrica va néixer l’any 2010 gràcies a la trobada casual de Raimon Agorreta amb Robert Arques. “Sempre m’havia dedicat al món de la música, tenia quatre botigues al Barcelonès on venia instruments musicals, però, per coses del destí, vaig acabar treballant de serraller a l’Hospitalet de l’Infant”. És en aquest punt de la història quan en Rai es troba amb en Robert Arques. “En Robert tenia un grup de música que assajava molt a prop d’on jo treballava. Un dia em va demanar si li podia arreglar el baix, ho vaig fer i va ser en aquest punt on ens vam preguntar: «Per què no muntem una fàbrica de guitarres?»”, explica Agorreta.

Tenien les eines, tenien l’espai per fer-ho i tenien els coneixements musicals suficients per iniciar el projecte. I ho van fer. Posteriorment es va incorporar a l’equip en Michelangelo Volpe, que va tancar el trident de la Guitarrería.

La reparació, restauració, personalització, ajust, manteniment i millora de guitarres i baixos elèctrics i acústics són alguns dels serveis que ofereixen, però en el que es fan diferents és en la fabricació de guitarres i baixos a mida i customitzats.

Customitzar l’instrument

“El que més ens agrada és fer coses poc freqüents, adaptades als gustos dels nostres clients, tot i que en aquests casos costa més de fer rendible el producte final”, detalla Agorreta. En aquest aspecte, a més d’adaptar de manera ergonòmica els instruments, hi poden afegir detalls com, per exemple, un paraigua en el marcador del diapasó.

El procés de fabricació combina una part inicial més industrial amb una fase final en què s’hi posa el toc artesanal. “Fer una guitarra és bàsicament com fer un moble, per això gran part de la feina la podem realitzar amb màquines”, indica en Rai, que afegeix: “A l’hora d’ajustar el diapasó, donar-li la curvatura i fer la forma del mànec entrem en tasques que requereixen ser fetes a mà per adaptar-nos al màxim al client i les seves necessitats”.

Per escollir les fustes per elaborar els instruments es decanten per material del territori. “Treballem molt amb l’olivera, una fusta d’aquí que poca gent utilitza. També el freixe, la noguera, etc.”

D’ençà que es va crear l’empresa, aquests emprenedors musicals han venut prop de 70 instruments, amb un preu que oscil·la entre els 1.000 i els 2.700 euros. Els clients són d’arreu de l’Estat i també hi ha algun comprador internacional.

Treballs de tot tipus: el baix amb forma de destral

Un dels encàrrecs més sorprenents que han rebut ha sigut fer un baix amb forma de destral.

En el procés per adaptar-lo al client es van fer proves d’envergadura i un seguiment constant de l’evolució del projecte. Des de la Guitarrería expliquen que, a part de l’estètica trencadora, aquest baix és un instrument completament funcional i de correcta sonoritat. Es van fer proves de balanç i ergonomia durant la fabricació.