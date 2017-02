L’edifici que vincula Apel·les Fenosa al Vendrell

El nom de l’escultor Apel·les Fenosa està íntimament vinculat a la vila del Vendrell, ja que l’any 1958 l’artista va comprar la casa del Portal del Pardo, seu de l’actual Fundació Fenosa. A partir d’aquell any, Fenosa i la seva dona van estiuejar al Vendrell, i hi van muntar un taller al costat del jardí de la casa per tal de dur a terme les seves creacions. Curiosament, la casa del Portal del Pardo és l’edifici conservat més antic del Vendrell.

La primera data documentada de l’edifici és el 1518, quan Bernat Nin la inscriu en un capbreu. Nomenat cavaller, Bernat Nin va incorporar a l’arc del Portal l’escut de la família Nin, que s’ha conservat fins avui. A partir de llavors es va iniciar un llarg recorregut històric amb diversos propietaris fins que l’edifici va ser adquirit per l’escultor Apel·les Fenosa, que va dedicar diversos anys de la seva vida al condicionament i la restauració d’aquest espai.

Al segle XVI la vila era encara emmurallada i tenia cinc portals que donaven a l’exterior, dels quals només s’ha conservat el Portal del Pardo, al capdavall del carrer Major, que donava accés al camí de Sant Vicenç. L’edifici que hostatja aquest portal data del 1623, posterior, evidentment, a la primera fortificació. És un exemple de gòtic civil. És un edifici de dos cossos: un d’horitzontal i una torre vertical. La torre vertical està construïda sobre l’arc de mig punt (antiga portalada de les muralles) a partir d’una volta d’aresta amb clau on veiem l’escut dels Nin. El primer pis comprèn un balcó amb porta balconera, pilastres adossades, capitells i relleus decoratius. El segon pis té una porta balconera amb ampit i trencaaigües. També hi ha una golfa amb tres finestres i una teulada arquitravada. El cos horitzontal ocupa també part del carrer Major, on hi ha l’entrada. En aquesta façana principal ressalten uns balcons col·locats posteriorment, ja que són adossats sobre algunes de les mènsules de l’antic arc de la portalada. Cal fer especial esment de les finestres gòtiques de la part superior de la casa, que estan formades per arcs de carpanell, i dels dibuixos molt erosionats que hi ha a la façana que dona al pont de França.

Tot i que la seva relació amb el Vendrell ve donada pels estius que va passar en aquesta emblemàtica casa -juntament amb la seva dona, Nicole-, Fenosa i el seu llegat artístic són un dels valors culturals més importants d’aquesta vila. La Fundació Apel·les Fenosa presenta al públic les seves col·leccions permanents d’escultures originals en terracota o guix sortides de l’estudi de l’artista, així com una selecció de bronzes monumentals. En aquest espai es poden veure les escultures originals de l’artista en un entorn únic.