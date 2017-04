Llibreria de la Rambla i Llibreria Gaudí, trajectòries paral·leles

Montsant Fonts Pallach i Ramon Marrugat Mas tenen trajectòries semblants. Des de fa uns quants anys estan al capdavant de les llibreries que van fundar els seus pares als anys seixanta. Isidre Fonts va ser un dels socis fundadors l’any 1965 de la Llibreria Gaudí, al carrer de la Galera de Reus. Ell també n’era el dependent i quan, uns anys després, la llibreria estava a punt de tancar, la va comprar i va convertir-se en l’únic propietari. La Montsant anava a la llibreria quan sortia de l’escola i hi feia els deures. Més tard va començar a ajudar a despatxar i ja fa uns quants anys que va succeir el seu pare com a cara visible de l’establiment. Ara també n’és copropietària amb la seva germana.

Ramon Marrugat Mas també es va fer gran entre llibres i ara està al capdavant de la Llibreria de la Rambla. El seu pare, Ramon Marrugat Cuyàs, va ser un dels socis que van crear el 1968 aquesta llibreria en aquest carrer emblemàtic de Tarragona. En va esdevenir l’únic propietari uns anys després. Des d’allà feia activisme cultural i va impulsar projectes com la revista Mestral, al costat de Tomàs Carot, Josep Maria Martí i Ferran Gerhard, de la qual van sortir una trentena llarga de números l’any 1976. Josep-Lluís Carod-Rovira hi feia un retrat en cada número i en va fer tant de Ramon Marrugat com d’Isidre Fonts.