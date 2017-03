La cova del Llop Marí, un espai únic a la Costa Daurada

La cova del Llop Marí és un dels punts més misteriosos de l’Hospitalet de l’Infant. Molts curiosos s’arriben fins a aquest espai amb caiac, fent surf de rem o, fins i tot, nedant. És molt recomanable fer una visita a aquesta cova i descobrir un espai únic al litoral de la Costa Daurada. Es tracta d’una cavitat excavada pel mar a les entranyes de la muntanya on, segons explica la llegenda, vivia el Llop Marí, un animal fantàstic que atacava els pescadors i pirates que s’hi acostaven i que, segons expliquen, va ser creat per Neptú. Aquesta cova era el seu amagatall. Cada estiu, a l’Hospitalet de l’Infant, es representa la llegenda del Mar Vivent, en què, precisament, s’explica aquesta història.

Un cop a la cova es pot gaudir d’un espai que té uns 17x24 metres de diàmetre i 8,60 metres màxims d’alçada. Al fons d’aquesta sala hi ha una petita platja amb unes dimensions que varien en funció de l’estat de la mar.

En aquest entorn més que paradisíac hi ha una galeria lateral en ziga-zaga d’aproximadament 18 metres de longitud, amb una amplitud de quatre metres i una altitud de gairebé dos metres que va disminuint a mesura que s’hi avança. Una xemeneia dona inici a la galeria i una espectacular columna la divideix en un punt situat enmig.

En aquest meravellós entorn tots els curiosos poden observar uns interessants processos de litogènesi en el que és un espai natural únic. La visita es pot fer de manera particular o contactant amb alguna de les empreses del territori que ofereixen l’experiència d’arribar a aquest punt màgic d’una manera ben especial. Aquesta cova, que, com hem explicat, conté a més una petita platja al seu interior, està situada entre les platges de l’Almadrava i el Torn, dins de l’espai natural protegit conegut com la Rojala.

Un cop enllestida la visita a la cova del Llop Marí, pot ser un bon moment per explorar tot aquest entorn natural, on es pot trobar una bona mostra de la típica pineda mediterrània. A més, hi ha una ruta senderista que ens trasllada fins al mirador del Torn, des d’on es pot gaudir d’unes vistes fantàstiques de la platja i també de la franja litoral de l’Hospitalet de l’Infant. La Rojala - platja del Torn és l’únic espai protegit al litoral que va de Tarragona al delta de l’Ebre. És un espai singular perquè és dels escassos trams de costa des de Tarragona fins al delta no afectat pel procés urbanitzador. És també un espai litoral de paisatge mediterrani amb trets septentrionals i notables valors paisatgístics i de vegetació litoral.

La del Torn, a més, és una de les platges naturistes més apreciades arreu d’Europa. Per tant, és una bona proposta si es vol gaudir de la natura en el seu estat més pur: visitar la cova del Llop Marí i la platja del Torn.