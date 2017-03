Mig segle d’una escola diferent

L’Escola Elisabeth de Salou celebra aquest any el cinquantè aniversari de la seva fundació. Ho fa amb diversos actes programats i destaca la publicació d’un llibre escrit per Xavier Royes i Josep Maria Raventós, que repassa de manera detallada aquest mig segle d’història i com una escola amb unes desenes d’alumnes ha passat a tenir-ne més d’un miler en aquest període de temps.

L’origen de l’Escola Elisabeth el trobem als anys seixanta al xalet d’estiu que la barcelonina Carme Amat tenia a Salou. Amat era propietària de l’Hotel Casablanca, a la primera línia de mar salouenca, però una de les seves grans passions era l’educació. L’International Collegium Elisabeth neix el 1967 com un centre escolar centrat en les primeres edats de l’infant. En el primer curs només hi havia quatre alumnes, entre els quals dos nens anglesos, i durant aquests primers anys les classes es feien en xalets, com el Villa San Rafael i el Villa Enriqueta, aprofitant que eren buits esperant ser ocupats durant l’estiu. Activitats com la gimnàstica i les ciències naturals es feien a la platja, donada la proximitat, i una de les primeres mestres, Blanca Zamora, d’origen suís, impartia les classes en alemany. El nombre d’alumnes anava creixent i en aquesta etapa els xalets utilitzats van arribar a la seixantena.

Neix la cooperativa de pares

Al cap d’uns anys, els canvis legislatius en matèria educativa abocaven l’Escola Elisabeth a la desaparició si no disposava d’una instal·lació fixa. Els pares d’alumnes es van mobilitzar per trobar una ubicació perquè Carme Amat no podia assumir sola la inversió, i es van trobar uns terrenys en un solar a la partida dels Estanyets, al carrer del Terrer, per començar el curs 1973-1974 després d’una construcció provisional molt ràpida. Es constituïa la Cooperativa de Enseñanza Elisabeth i l’escola passava de ser un projecte personal a un de col·lectiu. Amb l’arribada de la democràcia es van produir canvis importants.

El creixement demogràfic de Salou va provocar que a partir de la dècada dels 2000 el centre passés de tenir una a dues línies i es va construir un nou edifici de parvulari, que va entrar en servei el curs 2001-2002. Van seguir noves ampliacions amb el desdoblament de primària i secundària, un procés que no acabaria fins al curs 2012-2013. Tot plegat va portar al consell rector de l’Escola Elisabeth a impulsar un canvi d’ubicació, ja que el centre quedava petit i no podia albergar el batxillerat, tal com volien els pares. Amb la requalificació dels terrenys s’havia de finançar la construcció del nou complex educatiu en uns terrenys cedits per l’Ajuntament al vial de Salou a Cambrils, a l’altura del cementiri.

Un nou edifici

El nou complex educatiu es va estrenar el curs 2008-2009 amb 720 alumnes. Era un edifici distribuït entorn de 20.000 metres quadrats de solar, amb una àgora com a espai central al voltant del qual s’articulen els diferents serveis: cuina, menjador, administració, gimnàs, auditori, patis i la Biblioteca Carme Amat (en reconeixement de la fundadora). Les aules, laboratoris i la resta de sales estan equipades amb els últims avenços tecnològics. El 2011 l’assemblea general va aprovar l’ampliació a una tercera línia, que en aquest curs 2016-2017 ja ha arribat a quart de primària, i hi ha 1.111 alumnes matriculats de 0 a 18 anys i 760 famílies cooperativistes. Actualment hi treballen 200 persones, entre professors i personal administratiu.

Innovació, catalanitat i atenció individualitzada

Una de les característiques de l’Escola Elisabeth és la innovació i l’ús de metodologies dels principals corrents pedagògics europeus, que recullen el tarannà de la seva fundadora, Carme Amat. I un exemple és l’ús de l’uniforme, lligat a metodologies d’aprenentatge. A l’Escola Elisabeth hi havia des dels seus primers temps, i en un ambient molt complicat, una sensibilitat envers la cultura catalana, les arts, el lleure i la predisposició per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres. La primera llengua estrangera era l’alemany. Un dels trets més destacats de l’ideari de l’escola és l’atenció individualitzada de l’alumne i es dona molta importància als primers anys de l’alumne al centre, cabdals en el seu desenvolupament posterior.

En el terreny religiós, l’escola va evolucionar des d’uns inicis en què es feia catecisme catòlic cap a un model no confessional amb la religió com a assignatura optativa a partir dels vuitanta. A partir del curs 1982-1983 l’escola va comptar amb una aula d’educació especial, en la qual han treballat grans professionals. Amb la Transició, molts professors de l’Elisabeth participaven a títol individual en els moviments de renovació pedagògica. Són anys de canvi, que defineixen el model actual de l’escola salouenca sense renunciar als principis fundadors.