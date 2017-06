El Minipop es consolida i reuneix 6.000 persones

La setena edició del festival Minipop ha reunit més de 6.000 persones al passeig de les Palmeres de Tarragona. El fet que les entrades estiguessin exhaurides des de dissabte al vespre demostren que aquest festival familiar, degà a Catalunya, es consolida dins l’oferta cultural del país. Entre les novetats d’enguany ha triomfat la Silent Disco. L’oferta de tallers va ser molt àmplia, adequada per a totes les edats. Per la zona de concerts hi van desfilar l’artista local Espaldamaceta, Retirada!, Belda i Sanjosex, Pavvla, Marion Harper, La Bien Querida, Mazoni, Cala Vento i els Superpandas, i diumenge es va celebrar el vermut musical, un guateque seixanter a la catalana. Una oferta molt variada.