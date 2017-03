Practicar esport és una de les modes que més ha crescut en els últims temps. L’entorn natural del Camp de Tarragona ens ofereix un ventall il·limitat de possibilitats per fer esport a l’aire lliure, però sembla que no n’hi ha prou. Necessitem gimnasos que obrin 24 hores al dia, preparadors físics, nutricionistes, etc... Un excés d’informació dispar que confon. En tot cas, em quedo amb la sàvia i contrastada lògica de l’equilibri.