Nova inversió de 26 milions de Repsol

El Complex Industrial de Repsol a Tarragona ha invertit 26 milions d’euros en la nova columna de destil·lació (o splitter ) de propà-propilè, que ja funciona a plena producció. Els treballs d’instal·lació i posada en funcionament dels equips es van iniciar a finals del 2015. El 16 de novembre entrava en funcionament aquesta nova splitter, que només 36 hores després de posar-se en marxa ja produïa dins d’especificació.

La funció bàsica de la nova splitter és separar el propà i el propilè. La unitat permet separar completament molta més quantitat de propilè pur (el 99,5%) i reaprofitar el propà com a matèria primera (es pot reaprofitar un 40% del total processat). Aquest ús de propà suposa un avantatge competitiu molt important respecte a la matèria primera utilitzada habitualment (nafta). Cal remarcar que el propà requereix un consum d’energia més baix per al seu processament, i comporta una reducció addicional de l’energia utilitzada.

La nova columna de destil·lació del projecte T-73, que té una alçada de 95 metres i fa 4,2 metres de diàmetre, permet separar el propà i el propilè, de manera que els dos productes poden ser utilitzats d’una manera òptima. El propà s’utilitza com a matèria primera per obtenir etilè i propilè al cracker -el pas previ a l’ splitter -, alhora que també pot servir per alimentar la unitat corresponent. El propilè separat s’utilitza com a matèria primera per a la producció de derivats, com els plàstics.