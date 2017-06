Objectiu: més gitanos a la universitat

L’Associació Jove Gitana de Tarragona (AJGT) té coneixement d’una sola jove d’aquesta ètnia que estudia a la universitat: la reusenca Mar Carmona. L’AJGT s’ha marcat com a gran objectiu aconseguir que els adolescents gitanos no deixin els estudis en edats molt primerenques, el primer pas perquè alguns puguin arribar a la universitat. Per això l’AJGT, que busca aliances per dur a terme actuacions que permetin fer “un salt qualitatiu en la vida dels joves gitanos i gitanes”, i la Universitat Rovira i Virgili (URV), conscient de la seva responsabilitat social, han signat recentment un conveni per afavorir l’accés de joves d’aquesta ètnia als estudis universitaris. Es tracta d’una iniciativa pionera en les associacions que apleguen els joves gitanos de Catalunya i de la qual l’AJGT forma part.

El president de l’AJGT, Miquel Buñuales, posa èmfasi en la feina que estan fent amb els pares: “Volem posar en valor l’educació, perquè és la solució davant la crisi de sectors on tradicionalment hem treballat els gitanos, com el comerç i alguns oficis manuals”. El gran problema es localitza cap als dotze anys, en el pas de l’escola a l’institut, quan molts adolescents d’ètnia gitana deixen els estudis. Per això ja fa temps que tenen en marxa l’escola de pares i mares gitanos, un espai de trobada perquè pares i mares agafin consciència de la importància dels estudis. Buñuales recorda que la majoria de membres d’ètnia gitana, per tradició, es casen i tenen fills molt aviat, als 20 o 22 anys, cosa que també complica la inserció de les dones al mercat laboral.

Des de la URV es volen impulsar diverses iniciatives els pròxims mesos. Una és el treball actiu des de la Facultat d’Educació amb els estudiants d’ètnia gitana amb cursos de suport perquè puguin millorar el seu rendiment acadèmic, amb l’objectiu d’evitar el fracàs escolar per abandonament. Una altra és tirar endavant accions concretes per part d’investigadors i professors per millorar la formació dels pares, i complementar-la amb jornades de portes obertes a la universitat perquè puguin conèixer l’espai. Aquests equips de voluntaris -alumnes i professors que tutoritzen- es volen formar abans de l’estiu per estar operatius al començament del proper curs.

Els reptes dels pròxims anys

“L’objectiu final que tenim és incrementar el nombre d’estudiants d’ètnia gitana a la nostra universitat, que és molt baix. Actualment no sabem quants en tenim, perquè sovint passen desapercebuts si no tenen característiques facials molt evidents. En tenim en carreres com educació, treball social i dret”, explica el vicerector d’Universitat i Societat, Jordi Tous, que assenyala que en els pròxims mesos esperen que aquests estudiants es manifestin, perquè poden tenir un paper important de model per als escolars i les seves famílies. Tous apunta la formació universitària com a camí per millorar la inserció laboral, però també per augmentar l’autoestima i empoderar col·lectius com, per exemple, el gitano.