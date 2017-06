La publicitat marca el ritme de les nostres vides. Ens ensenya com hem de viure, com hem de vestir, què hem de consumir, quin és el cos ideal, on hem d’anar de vacances o, fins i tot, com hem de sentir i pensar. És la dictadura del consum, un poder molt influent que ens condiciona. Però, qui determina aquest model? ¿Som capaços de diferenciar l’ideal imposat de la realitat quotidiana sense que això afecti el nostre benestar emocional?