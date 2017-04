Peripècies extraordinàries de sofà

La millor frase que ens poden dir als escriptors és “la teva novel·la m’ha salvat la vida”. No es tracta d’un elogi literal. Es refereixen a que passaven un mal moment o, senzillament, necessitaven sortir de la seva rutina. Les bones històries ens proporcionen existències paral·leles que no són menys reals en tant que formen part de nosaltres. Tots tenim referents literaris als quals estimem i citem com si fossin de carn i ossos. Han esdevingut els nostres alter ego romàntics, ideològics, filosòfics… perquè en algun moment ens van salvar o il·luminar la vida. Les novel·les ens capgiren sense el risc que comporta viure determinades circumstàncies en primera persona i deixar-nos-hi la pell per arribar a l’esperat desenllaç. Podem seguir les peripècies dels personatges des del sofà.

En al·lusió a un magnífic article d’aquest diari sobre el “nesting”, ja fa estona que també em declaro lliurement seguidora de la tendència de preferir, sovint, quedar-me a casa que sortir els caps de setmana. Gaudir d’un temps pur amb els meus, conversar, emocionar-me amb una novel·la d’amor, suspens, denúncia… o tot alhora.

Desitjo que aquest Sant Jordi us porti històries que us permetin viatjar, riure, plorar o passar perills sense sortir de casa per la mòdica quantitat de diners que, si us ho pareu a pensar, val un llibre.