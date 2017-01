El Teatre Fortuny viurà aquest dissabte, 28 de gener, l’acte inaugural de la programació de Reus, Capital de la Cultura Catalana 2017. Tot seguit, a la plaça del Mercadal, s’han organitzat dos esdeveniments que dirigiran el director teatral Francesc Cerro i el responsable de la companyia de circ Cíclicus, Leandro Mendoza, i que combinaran les bases del circ amb elements de la cultura popular de la ciutat, com els Nanos, l’Orfeó Reusenc, els bastoners de l’Esbart Santa Llúcia o els Xiquets de Reus.

Fins ara hi ha una vuitantena de projectes confirmats i una previsió d’arribar a més de 200, que es desenvoluparan durant tot aquest any a la capital del Baix Camp. L’alcalde, Carles Pellicer; la regidora de Cultura, Montserrat Caelles; el president de l’entitat Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, i el diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, van presentar el dilluns 16 de gener els eixos principals de la programació i també el cartell de Reus, Capital de la Cultura Catalana, que inclou el lema “Fem Cultura”.

Innovació i creativitat

Tal com assenyala la regidora de Cultura, entre els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de seleccionar els projectes confirmats hi ha hagut la seva qualitat, el fet que siguin innovadors i signifiquin una novetat per a la ciutat, i que tinguin en compte la inclusió i superació de les barreres econòmiques i socials, que impliquin diferents col·lectius o també les persones amb discapacitats. Tot això juntament amb una important valoració de la creativitat, la presència de talent emergent, l’experimentació cultural, la sostenibilitat i la projecció de futur que puguin tenir les propostes.

Actualment es compta amb un pressupost de 540.000 euros, dels quals 200.000 procedeixen de la Diputació de Tarragona, 250.000 han d’arribar a través de patrocinis privats i els 90.000 restants han de sortir del pressupost de l’Ajuntament per a aquest 2017.

Els principals projectes previstos

El programa de Reus, Capital de la Cultura Catalana 2017 es divideix en cinc eixos principals: història i patrimoni, tradició i festes populars, llengua, literatura i pensament, arts, creació i coneixement, i creativitat i innovació.

Els principals projectes previstos en el programa són el Festival de les Arts de Reus (FAR), que durant l’estiu oferirà diferents activitats culturals protagonitzades pels millors professionals del moment de diferents àmbits (teatre, música, dansa i gastronomia); la Trobada i Congrés Internacional de Gegants, amb l’objectiu de debatre el fet geganter entre experts de la matèria, paral·lelament amb una trobada festiva amb figures de diferents països del món; l’exposició 150 anys de cultura a Reus, organitzada pel Centre de Lectura i els Museus de Reus, que pretén fer un repàs de la cultura generada per l’entitat reusenca des de finals del segle XIX fins als nostres dies; el Festival Llambordes, organitzat pel Casal de Joves La Palma, sobre el món del grafiti com a art de carrer i amb l’objectiu de provocar un canvi de mirada i actitud sobre aquest corrent artístic; i rutes teatralitzades pels carrers medievals de Reus per experimentar com pensaven i actuaven les persones d’aquella època.