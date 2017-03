Reus acull el XIX Festival Europeu de Curtmetratges

Reus acull del 29 de març al 2 d’abril el XIX Festival Europeu de Curtmetratges (FEC Festival), un dels certamens internacionals de referència dedicats al curtmetratge de ficció europeu que, a més d’oferir un punt de trobada per a directors, públic i estudiants de cinema, completa la seva programació amb un seguit d’activitats paral·leles, com ara exposicions, tallers o projeccions especials. El festival incorpora enguany dues activitats paral·leles amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017. La sessió inaugural presentarà el curt “Timecode” guardonat al Festival de Cannes, als premis Gaudí i Goya i nominat als darrers premis Oscar.

Per segon any consecutiu la secció Panorama CAT -amb 8 curtmetratges d’autoria catalana- premiarà el talent de casa nostra, amb un jurat específic integrat per Carles Prats (gerent de Vermuts Miró), Oriol Sala-Patau (productor de televisió i cinema) i Bel Olid (escriptora). L’obra guanyadora, triada entre les seccions Competició i Panorama CAT, serà distingida com a Millor Producció Catalana amb un premi de 1.500 euros patrocinat per l'empresa reusenca Vermuts Miró, amb més de 100 anys en el món vinícola i que ara aposta pel talent i el patrimoni artístic local.

25 curts a competició

Pel que fa a la secció oficial a competició, enguany el FEC Festival ha programat 25 films (un més respecte a les edicions anteriors) pertanyents a 17 països, entre els quals destaca la presència de TimeCode de Juanjo Giménez (projecte nascut a Reus, nominat als Oscar 2017 en la categoria a millor curtmetratge), qui rebrà un especial homenatge durant la sessió inaugural a més d'una trobada informal amb el seu director al Museu del Vermut.

El jurat de la XIX edició estarà integrat per l'il·lustrador francès Serge Bloch, la directora de cinema Mar Coll, el director francès resident a Anglaterra Gabriel Gauchet, la periodista i presentadora de televisió Elisenda Roca i per Marcello Zeppi, president del Festival Internacional de Curtmetratges de Montecatini (Itàlia).

Com a novetat, enguany també s'afegirà un jurat integrat per joves de diferents instituts a fi de deliberar el lliurament dels següents guardons: 1r premi al Millor Curtmetratge (3.500 euros), 2n premi al Millor Curtmetratge (2.000 euros), 3r premi al Millor Curtmetratge (1.000 euros), premi del Públic al Millor Curtmetratge, premi Bigas Luna a la Millor Història, 1r premi al Millor Microfilm (800 euros) i 2n Premi al Millor Microfilm (500 euros), a banda del Premi al Millor Curtmetratge de Producció Catalana.

També participaran 10 curtmetratges europeus dins de la secció paral·lela Panorama, la qual reuneix els treballs que malgrat no haver estat seleccionats a concurs destaquen per la seva qualitat i opten al premi del Públic.

Capital de la Cultura Catalana Reus 2017

A més, en aquesta edició el públic del FEC es deixarà sorprendre per noves activitats com el taller d'animació col·lectiva La Parafernàlia o la Caravana PUCK, el cinema més petit del món, situada al mig de la plaça Mercadal de Reus, que oferirà sessions gratuïtes de curtmetratges d’animació durant tot el dissabte 1 d'abril.