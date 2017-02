Reus i l’article segon de la Constitució

JUDICIALITZACIÓ de la política és una expressió que està sent molt utilitzada en aquests temps. Poc es parla, però, de la politització de la justícia. De quan l’actuació en l’àmbit de la justícia és vehicle d’activitat política.

Recentment hem tingut notícia que la justícia ha anul·lat la decisió de l’Ajuntament de Reus d’integrar-se a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). El més curiós del cas és que no es tracta d’una decisió presa il·legalment (ha seguit tots els procediments establerts) ni d’integrar-se en una associació que es pogués considerar il·lícita (està inscrita al Registre d’Organitzacions Associatives d’Ens Locals). El que la sentència aborda és la conveniència que l’Ajuntament de Reus prengui aquesta decisió. És a dir, en fa una valoració política (negativa): els municipis no hi són per treballar per la independència perquè això és anticonstitucional.

El primer objectiu de l’AMI és “esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per dur el poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les plenes competències municipals”. Una associació constituïda legalment a l’empara de la Constitució espanyola. I és que en cap lloc de la Constitució es diu que no es pot qüestionar la mateixa Constitució. En particular, el seu conegut article segon: “La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles”. Molt emfàticament (indissoluble i indivisible), parla d’unicitat i unitat de la nació espanyola. D’acord. Però no és inconstitucional pensar i dir que podria o hauria de ser diferent i tampoc treballar perquè ho pugui ser. Com tampoc ho és fer-ho en la direcció contrària, com des de diferents instàncies espanyoles es pensa, diu i treballa perquè l’Estat deixi de reconèixer l’autonomia d’unes discutides nacionalitats. Ens trobem davant una opinió política. Ja ho sabem, doncs. Ja ho saps, Reus, no tan sols les actuacions i decisions s’han d’ajustar a dret, també han de semblar oportunes i adequades a l’opinió política dominant.