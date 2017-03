Reus es torna a omplir de tapes amb la Ganxet Pintxo

Del 30 de març al 9 d’abril la Cambra de Comerç de Reus organitzarà una nova edició de la ruta de tapes, que arriba, d’aquesta manera, a la seva dotzena convocatòria. La Ganxet Pintxo és una ruta plenament consolidada en el calendari reusenc que ha esdevingut una autèntica festa, atenent a la gran afluència de públic que registra i la programació paral·lela, amb nombroses iniciatives que serveixen per projectar la Ganxet Pintxo arreu de la ciutat.

En aquesta ocasió la ruta es vincula amb la celebració de la Capitalitat de la Cultura Catalana, que durant tot el 2017 ostentarà la ciutat. En paraules del president de la Cambra, Isaac Sanromà, la Ganxet Pintxo “també posa en valor la cultura gastronòmica del sector de la restauració, i per això ens semblava interessant vincular la ruta amb un esdeveniment que servirà per reconèixer la bona feina que, en nombroses disciplines de l’àmbit cultural, fa la ciutat”. Aquesta vinculació explica, també, l’elecció de la protagonista del cartell d’aquest any. Es tracta de la ballarina reusenca Lorena Santiago, una de les promeses més fermes del món de la dansa sorgida a les escoles locals. La imatge de Santiago ha sigut captada al Teatre Fortuny jugant amb el logo de la Ganxet Pintxo.

Una altra de les novetats d’aquesta edició serà l’entrada en funcionament de l’anomenat Banc d’Idees. L’organització posa a disposició d’entitats i associacions la possibilitat de suggerir col·laboracions durant els dies de la ruta.

Pel que fa a la ruta pròpiament, fins a finals de mes no se’n donaran a conèixer els detalls. Això sí, el president de la Cambra ja ha apuntat, en la línia del que ja es va indicar a la tardor, que hi haurà importants novetats en el plantejament de la ruta i en l’oferta dels diversos establiments.

La Ganxet Pintxo és una de les rutes de tapes més consolidada i amb més qualitat del Camp de Tarragona. A més, com sempre, la Ganxet Pintxo comptarà amb el patrocini d’Estrella Damm i el suport de l’Ajuntament de Reus.