Salt endavant dels creuers al port de Tarragona

El port de Tarragona farà aquest any un salt quantitatiu i qualitatiu com a port de creuers, ja que triplicarà els creueristes que passaran per les seves instal·lacions. L’any 2016 van ser 13.000 i enguany la previsió és arribar als 40.000. La raó és que la companyia Costa Cruceros ha escollit el port de Tarragona com a port base d’un dels seus itineraris pel mar Mediterrani. D’aquesta manera, Tarragona es posiciona com a port d’inici i final de creuers i també com a destinació receptora de creueristes europeus en trànsit.

Aquesta decisió és resultat de la col·laboració entre Tarragona Cruise Port Costa Daurada i Costa Cruceros, i permetrà que el 2017 el port de Tarragona rebi 25.000 passatgers de diferents nacionalitats, que se sumen als 15.000 que ja tenia previstos. Aquestes operacions suposaran, d’acord amb les estadístiques de despesa mitjana per passatger publicades per CLIA Espanya, un benefici per a totes les parts d’aproximadament 2,2 milions d’euros.

Costa Cruceros operarà al port de Tarragona amb el Costa neoRiviera, que en cada itinerari que faci s’estarà un total de 17 hores -de les nou del matí a les dues de la matinada de l’endemà- al port. La companyia oferirà als passatgers en trànsit la possibilitat que, pel seu compte o amb algunes de les excursions organitzades per Costa Cruceros, gaudeixin dels atractius de Tarragona, ciutat Patrimoni de la Humanitat de la Unesco per la conservació del seu conjunt arqueològic de l’antiga Tàrraco romana.

També s’oferirà un recorregut de vuit hores per conèixer el monestir de Poblet i les esglésies de Montblanc. Per a aquells que prefereixin una opció amb més adrenalina, la companyia va signar el 2016 un acord amb PortAventura World.

Un exclusiu creuer de juny a setembre

Costa Cruceros ofereix ja als seus clients un exclusiu creuer que sortirà cada divendres, entre el 2 de juny i el 22 de setembre, des de Tarragona. Aquest itinerari, que es va presentar l’1 de febrer a Tarragona amb representants de diferents actors del territori, serà operat pel Costa neoRiviera (amb 48.200 tones de pes i capacitat per a 1.727 passatgers), farà escales a Savona (prop de Gènova), Porto Torres (al nord de Sardenya), Menorca, Eivissa, Formentera i Palma, abans d’acabar altre cop a Tarragona.