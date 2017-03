Santes Creus, molt més que un dels grans monestirs

Fa gairebé dos segles que al monestir de Santes Creus no hi viu cap comunitat de frares, però aquest temple continua sent un dels grans exponents del Cister català. Després que el 1835 se n’anés la comunitat de frares cistercencs, dins del recinte monàstic i al seu voltant hi va créixer un poble que actualment forma part del municipi d’Aiguamúrcia. El monestir de Santes Creus va néixer el 1160. Hi trobareu les tombes dels comtes reis catalans Pere el Gran i Jaume II el Just. La seva història i el model de vida cistercenc s’expliquen en l’audiovisual El món del Cister, que no us podeu perdre quan visiteu el monestir

Per accedir a Santes Creus des de la carretera de Tarragona al Pont d’Armentera, heu de travessar el riu Gaià a través d’un pont de pedra construït el 1549, del qual es conserva la data i les armes al mur esquerre. A l’entrada del nucli hi trobem la creu de terme, d’estil gòtic (segle XIV) i amb una base bellament esculpida.

Al carrer principal hi ha el celler cooperatiu projectat per l’arquitecte Cèsar Martinell, modernista, actualment fora d’ús i no visitable; i el Casalot, un edifici singular que actualment és centre cívic i acull també una exposició de caràcter permanent de rajoles catalanes. Seguint aquest carrer, al desviament d’on surt la carretera que va a Aiguamúrcia, hi trobareu l’arbreda de Santes Creus. Declarada espai d’interès natural, és única com a mostra del bosc de ribera de tot Catalunya. Aquesta massa arbòria ocupa 12 hectàrees i formava part del monestir.

Si seguiu el carrer principal arribareu al recinte monumental de Santes Creus, al qual s’accedeix per una portalada que ens permet entrar a la plaça de Santa Llúcia, on hi ha la petita església del mateix nom, amb la paret esgrafiada. Una segona portalada us permetrà accedir a la plaça de Sant Bernat Calbó, un dels exponents més rellevants del Barroc a Catalunya. Presidida per una font monumental, formava part de la clausura de l’antic cenobi. Destaca, pujant a mà dreta, l’antic Palau de l’Abat, on hi ha la seu de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia. Al pati hi trobarem dos xiprers plantats al voltant del 1800 i catalogats com a arbres monumentals per la Generalitat. En aquesta plaça hi ha la botiga del ceramista Jaume Satorras i també acull una sala d’art amb exposicions de diferents artistes.

Al poble de Santes Creus hi trobareu diversos allotjaments per dormir, en cases rurals o en un alberg. També podreu tastar la gastronomia de la zona en diversos establiments, especialitzats en calçotades quan arriba la temporada d’aquesta menja típica de l’Alt Camp.