La Selva del Camp serà la seu d’un campus d’arts escèniques

La Selva del Camp acollirà del 9 al 13 d’abril una iniciativa pionera al Camp de Tarragona: un campus d’arts escèniques en què es tractaran diverses disciplines, des del teatre i la dansa fins als audiovisuals, passant per la música i el circ. Està dirigit a joves de 12 a 24 anys i es desenvoluparà al castell del Paborde. El I Campus d’Arts Escèniques vol ser una proposta interdisciplinària i global en què tots els inscrits posaran en pràctica la seva part més creativa mitjançant l’aprenentatge de la mà de professionals i docents amb una llarga trajectòria. Pretén potenciar la capacitat creativa dels participants i també la reflexió al voltant de la generació indiscriminada d’imatges i la seva distribució a través de les xarxes socials.

Múltiples disciplines

Circ, audiovisuals, música, dansa i teatre són les diferents modalitats amb què els joves podran submergir-se en un món d’ideació, percepció i representació. Entre les disciplines, hi haurà activitats teatrals, de circ amb boles d’equilibris, xanques, malabars, hula-hoops o activitats d’audiovisuals que serviran per desenvolupar i donar forma al projecte.

Coordinat per la pallassa i actriu Mònica Bartolí, compta amb un equip docent format per professionals experts en el món de les arts escèniques com són Oriol Llop (circ), Elisenda Trilla (arts audiovisuals), Gerard Mallorquí (música) i Elisenda Nadal (dansa), mentre que Bartolí s’encarrega del teatre de cos, veu i text. Aquest equip proporcionarà a l’alumnat els coneixements bàsics per endinsar-se en el món de la creació.

Les inscripcions al I Campus d’Arts Escèniques encara estan obertes i tenen un cost de 100 euros. Es poden fer a través del correu joventut@laselvadelcamp.cat o trucant al telèfon 977 766 006.