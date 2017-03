La Setmana Medieval de Montblanc ja té el nou drac

L’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi ha presentat el nou drac de la Setmana Medieval, que és un dels més grans de Catalunya i, a més, està articulat en diferents parts del cos per incrementar-ne la versemblança i les possibilitats teatrals. Fa 8,5 metres de longitud i 4 metres d’alçada, i compta amb un sistema articulat a les cames que fa que es moguin mentre avança, portat per dues persones. Les ales són abatibles, i el coll, la mandíbula i la cua també són articulats, amb l’objectiu d’augmentar-ne el realisme.

El projecte ha inclòs un extens estudi morfològic inspirat en fauna real -potes d’aus, dents de cocodril, etc.- i fins tot dinosaures per realitzar esbossos a mà i en 3D abans d’iniciar-ne la construcció. Aquest drac s’estrenarà durant l’espectacle més emblemàtic de la festa, la Representació de la Llegenda de Sant Jordi, el 22 d’abril, i hi reapareixerà cada any.