Tàrraco Viva s’acosta a la Grècia clàssica

Tot està a punt a Tarragona perquè comenci la 19a edició del Festival Tàrraco Viva, que aquest 2017 comptarà amb més de 430 actes que es desenvoluparan del 15 al 28 de maig. El principal eix de l’edició d’enguany és la relació entre dues de les civilitzacions més importants de la història clàssica com són Grècia i Roma.

Després d’Egipte (coprotagonista de l’edició del 2016), la cultura grega acapararà el protagonisme del festival durant 2 anys, i permetrà així que en l’edició del 2018 es produeixi un acostament a l’esperit olímpic coincidint amb l’inici dels Jocs del Mediterrani.

Una de les novetats més rellevants d’aquesta edició són les activitats que es faran a l’entorn dels barris, amb Del teu barri a l’antiga Roma, un projecte que vol donar a conèixer l’existència, ja en època romana, dels vicini (veïns) i la seva convivència amb l’urbs, la ciutat. També destaca l’acte de cloenda Alcaldes de Tàrraco, emperadors de Roma,una recreació que reflexionarà al voltant de la jerarquia política de la ciutat, i que servirà per recordar també un dels espais més grans construïts mai en època romana.

Adrià, benefactor de Tàrraco

El festival aprofundirà durant aquestes dues setmanes en el llegat de la cultura romana gràcies a prop de 1.000 col·laboradors i un pressupost que supera els 320.000 euros. Tàrraco Viva, a més, continua amb la seva expansió territorial més enllà de la capital. Així, aquest 2017 també hi ha actes del festival programats en municipis com Altafulla, Cambrils, Falset i Vila-rodona.

El protagonisme del festival se’l reparteixen a parts iguals la cultura grega i l’emperador Adrià. Conegut per la seva fascinació per la cultura hel·lènica, Adrià va viatjar moltes vegades a Atenes, on avui encara es pot admirar part del seu llegat monumental (la Biblioteca d’Adrià, el temple de Zeus Olímpic, Arc d’Adrià...).

Adrià va ser, a més, un dels emperadors que més van afavorir Tàrraco. Cinc anys després de pujar al tron va visitar la ciutat i va donar-li l’impuls i la rellevància com a gran capital de la Hispània Citerior que ja era en aquells moments.

L’emperador Adrià, un viatger d’esperit hel·lenista

L’emperador Adrià va començar a governar l’any 117 dC i va morir l’any 138 dC. En aquests vint-i-un anys de regnat va visitar totes les províncies de l’Imperi, moltes de les quals diverses vegades. Adrià va recórrer personalment tots els límits dels seus dominis, i especialment la part oriental, sobretot Grècia, el seu espai favorit.

Des del punt de vista polític, el regnat d’Adrià va estar marcat pels enfrontaments amb el Senat i pels seus viatges. Va encapçalar algunes campanyes militars: primer contra les tribus del nord de Britània, on va fer aixecar la muralla que porta el seu nom, i més tard a Palestina, contra la rebel·lió dels jueus.

Però globalment va ser un període de pau, durant el qual es van abandonar les conquestes realitzades per Trajà a Orient i es van desarmar les regions ja civilitzades.