Tercera edició de Brickània a Montblanc

Brickània, el Festival de Lego de Montblanc, celebrarà la tercera edició aquest cap de setmana. Es tracta d’un esdeveniment nascut el 2015 amb l’objectiu de ser un element d’atractiu turístic de la capital de la Conca de Barberà just abans de l’inici de l’estiu. La tercera edició del festival, que serà els dies 17 i 18 de juny, presenta diverses activitats relacionades amb aquestes populars joguines.

La nau central de l’antiga església de Sant Francesc i una sala del claustre acullen l’exposició central amb diorames fets amb peces de Lego. Les dimensions més reduïdes dels diorames faran que la distribució de l’espai sigui diferent de la de Clickània. Hi haurà quatre botigues especialitzades en productes Lego que estaran situades a la nau central de l’antiga església. El festival inclou demostracions, exhibicions i tallers de robòtica, un concurs, la possibilitat de jugar amb jocs que s’han fet a partir dels bricks de Lego i sortejos entre els visitants.

L’exposició de diorames constarà de tretze conjunts molt variats. S’inspiren en pel·lícules i en formats clàssics d’aquest tipus de muntatge. Enguany diversos diorames estaran inspirats en la temàtica de Star Wars amb motiu de l’estrena de l’última pel·lícula, però n’hi ha d’altres, com la Gran Estació Brick, El País dels Dracs d’Orient, edificis emblemàtics del món i Friends, entre d’altres. Aquest any els visitants podran participar en el taller d’introducció a la programació de robots Lego Mindstorm NXT i gaudir de la demostració del funcionament d’un diorama interactiu, de nom Smart City, que per primera vegada es podrà veure a Montblanc i mostrarà com es genera l’energia (eòlica, solar, nuclear...) i com es distribueix i es gestiona en una ciutat. Hi haurà plaques solars articulades, un molí amb motor, una maqueta de ciutat i una de central nuclear.

Finalment, dissabte alguns dels components de Clicks&Bricks, un col·lectiu de fans de pel·lícules de ciència-ficció i col·leccionistes de maquetes i figures, seran a Brickània transformats en els protagonistes de la saga cinematogràfica de Star Wars.