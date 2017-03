La Torre tindrà una sala de teatre fosca

Les obres d’adequació del vestíbul del Teatre-Auditori de Torredembarra per convertir-lo en una sala de teatre fosca ja han finalitzat. Aquesta actuació permetrà obrir properament l’equipament -encara no hi data-, tal com exigia el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que al seu dia va atorgar una subvenció de 600.000 euros. La sala fosca té 550 metres quadrats útils, una capacitat per a 100 persones, un escenari de mòduls movible, cortinatges específics de sala fosca, i és prou versàtil per acollir teatre, espectacles infantils i concerts de petit format i, excepcionalment, alguna exposició.

En relació a les obres que s’han dut a terme ara, la regidora d’Urbanisme, Clara Solivellas, explica que tenien un cost inicial de 180.000, euros, als quals se n’hi ha afegit 17.000 més per qüestions sobrevingudes, a més d’altres obres complementàries com la construcció de la vorera d’accés a la porta principal del teatre. L’Ajuntament disposa d’un pressupost de 25.000 euros per a l’adquisició de les cadires, un piano, equip de so i material divers.

També es treballa en el disseny de les primeres activitats culturals que s’hi duran a terme en una propera jornada de portes obertes. Cal recordar que les obres del Teatre-Auditori van quedar aturades el gener del 2010, i han patit diferents vicissituds al llarg d’aquests anys, entre les quals actes vandàlics i robatoris. De moment l’Ajuntament ja ha invertit en l’equipament 3.200.000 euros.