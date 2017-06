Turismar, del 23 al 25 de juny, obre l’estiu al Vendrell

El Vendrell dona la benvinguda a l’estiu amb la fira Turismar, que del 23 al 25 de juny omple Coma-ruga d’actes de tot tipus. La inauguració oficial de la fira Turismar serà el divendres 23 de juny a les sis de la tarda, i anirà seguida d’una actuació de sardanes a càrrec dels Dansaires del Penedès. La fira estarà oberta fins a les onze de la nit a la plaça Germans Trillas. De les 18 h a les 20 h, a la platja, davant de l’hotel Brisamar, hi haurà una Jornada de Minitenis adreçada a nens de 6 a 12 anys. A les dotze de la nit, al port, tindrà lloc un castell de focs a càrrec de la pirotècnia Dracs Coeter i, tot seguit, al parc Tabaris, ball amb el grup Shákata.

El programa del dissabte 24 començarà a les nou del matí a la platja, davant de l’hotel Brisamar Suites, amb el Torneig de Petanca 2017. De les 10 h a les 14 h, al parc Tabaris, hi haurà una trobada d’intercanvi de plaques de cava. La fira es podrà visitar de les 11 h a les 15 h i de les 18 h a les 23h. De les 18 h a les 19 h, a l’entaulat de l’avinguda Brisamar, hi haurà actuació de crossfit do-box. Al mateix lloc, actuacions a càrrec de les escoltes de ball Ball-Em (19 a 20 h), L’Aula3 (20 a 21 h) i Míriam Buitrago (21 a 22 h). De les 22 h a les 23 h, tindrà lloc l’espectacle itinerant La Mar de B, amb unes figures marines que són escultures d’aire gegantines, espectaculars per la seva grandiositat i impactants pel color i els efectes especials. De les 24 h a les 2h, al parc Tabaris, hi haurà l’actuació del grup de versions Zàping.

El diumenge 25, de les 10 h a les 14 h, al passeig Marítim, davant de l’hotel Brisamar Suites, es podrà donar sang a la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. De les 11 h a les 15 h i de les 18h a les 23 h es podrà visitar la fira. A les dotze del migdia, a la plaça dels Germans Trillas, hi haurà l’actuació castellera dels Nens del Vendrell, i a la una, a l’avinguda del Balneari, concert vermut de Bellvei Band. De les 18 h a les 20 h, a l’entaulat, actuació de l’escola de ball Mira Que Rico, seguida dels grups Embrujo Andaluz i Ojos de Luna (20 a 21 h) i El Vendrell Balla (21 a 22 h). A l’avinguda del Brisamar, davant del llac, zona de food trucks.