La carxofa és la protagonista del mes a Cambrils

La carxofa és un cultiu tradicional dels pagesos de Cambrils des de fa molts anys i és una hortalissa amb una gran varietat de possibilitats culinàries. Per aquestes raons, del 10 al 26 de març un total de 38 restaurants de la localitat costanera participaran a les cinquenes jornades gastronòmiques Encarxofa’t, amb menús especials al voltant d’una de les hortalisses més gustoses i saludables de la cuina mediterrània. Els comensals podran triar entre una àmplia oferta de propostes, tant tradicionals com d’avantguarda, basades en aquest producte de temporada fortament arrelat al territori i que excel·leix encara més maridat amb la cuina d’arrossos, fideus i guisats de peix.

A més, les jornades s’acomiadaran el diumenge 26 de març a les 11 hores amb un tast de paelles encarxofades a les immediacions de la plaça del Pòsit, organitzat amb la col·laboració dels restauradors participants a la campanya i la Cooperativa Agrícola de Cambrils. Els tiquets costaran 4 euros i es podran adquirir a la mateixa plaça. Com a novetat, enguany les botigues de la Xarxa del Port s’han sumat a la campanya i han decorat els aparadors amb carxofes per ambientar la zona d’influència.

Conreu típic cambrilenc

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha explicat que l’objectiu de les jornades és donar a conèixer els productes de temporada i km 0 com la carxofa, un dels conreus tradicionals dels productors de la cooperativa, al mateix temps que es promociona la gastronomia i el territori. “La clau de l’èxit de les jornades és la combinació entre productes de primera qualitat, cuiners de prestigi i els atractius de la destinació”, assegura l’alcaldessa.

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Ana López, destaca la bona feina dels pagesos i els cuiners que treballen seguint el cicle vital dels productes de la terra per oferir la millor qualitat i aconseguir el gust més autèntic de Cambrils. La regidora també explica que la restauració i el sector primari són dues àrees d’activitat econòmica dinàmiques i amb un alt potencial, capaces de crear ocupació i generar riquesa al municipi, a banda de posicionar-lo geogràficament al mapa per la seva qualitat gastronòmica. En aquest sentit, López ha assenyalat l’aposta per un calendari gastronòmic que va més enllà de la restauració i la importància de la feina en equip entre l’hostaleria, els productors i l’administració.